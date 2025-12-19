Presidente Maduro: "Venezuela romperá con el maleficio de la traición y defenderá con lealtad la Patria"

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, expresó de forma contundente, como un juramento al Comandante Eterno Hugo Chávez, de romper en el pais el maleficio de la traición.



"Aquí yo juré frente a ustedes con el corazón adolorido, el alma arrugada, pero con la decisión absoluta de que el juramento que hacemos nosotros los bolivarianos, se cumple a riesgo de la propia vida", enfatizó el Jefe de Estado para referirse a ese 10 de diciembre del 2012 cuando entregó la primera parte del Metrocable.

El mandatario subrayó que este jueves 18 de diciembre, asistió al mismo lugar, como cumplimiento de su palabra, y a expresar ante el pueblo de Mariche, lo siguiente: "Vine a jurar y a decirle al comandante Chávez en un mensaje, desde la profundidad del alma popular, comandante Chávez no te fallaremos, en Venezuela romperemos el maleficio de la traición y te seremos leal aquí en esta vida y más allá en todas las vidas que nos toque".



"El Pueblo no estaba tan empoderado, tan organizado como lo está hoy, porque antes tenía conciencia revolucionaria, pero hoy, tiene una conciencia superior, que es una conciencia Patria que une el conocimiento revolucionario con la conciencia del terruño", sentenció.



Ciudades más humanas



En este sentido, el líder revolucionario resaltó que esta obra que se entrega totalmente recuperada y reactivada, forma parte de una inversión de la Revolución Bolivariana a los barrios de Mariche y zonas aledañas.



Por consiguiente, es importante mencionar que la Rehabilitación Integral del Sistema MetroCable Mariche, forma parte de las 2T del Plan de las 7 Transformaciones, que establece el desarrollo de ciudades más humanas.



¡Lealtad absoluta a la Patria y al pueblo, a Bolívar y a la historia, al resucitador del proyecto original del gigante de gigantes, del más grande líder, guerrero, Simón Bolívar!, precisó.