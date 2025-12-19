Consejo de Seguridad de la ONU abordará el martes el bloqueo naval sobre Venezuela

Consejo de Seguridad de la ONU Credito: Archivo-Web

19-12-25.-La crisis geopolítica en el Caribe se trasladará la próxima semana a la sede de las Naciones Unidas. La presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad confirmó este jueves a EFE que el organismo celebrará una reunión de urgencia el próximo martes 23 por la tarde para abordar la delicada situación en Venezuela.



La activación de este mecanismo diplomático responde directamente a una solicitud realizada el miércoles por el Gobierno venezolano. Según informó la Cancillería, Caracas pidió la intervención inmediata del Consejo tras el bloqueo anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra los buques petroleros sancionados que salgan y entren del país suramericano.



El detonante de esta acción diplomática fue la declaración emitida el martes por el mandatario estadounidense, quien oficializó un «bloqueo total» contra los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela. Esta medida supone un endurecimiento drástico del cerco sobre la nación caribeña y se suma al amplio despliegue militar que el Pentágono mantiene en aguas del mar Caribe desde el pasado agosto. Aunque Washington argumenta que estas operaciones tienen como fin combatir el narcotráfico, Caracas sostiene que dicha movilización busca propiciar un cambio de régimen.



Eslovenia confirma la agenda diplomática



Desde la Misión Permanente de Eslovenia ante la ONU, país que ejerce la presidencia rotatoria del órgano durante todo el mes de diciembre, se validó la programación del encuentro. Laura Miklic, portavoz de la misión diplomática eslovena, afirmó que, en efecto, está previsto «convocar una reunión sobre Venezuela el martes» en horario vespertino.



Miklic detalló que la convocatoria se formaliza atendiendo la petición de Venezuela y se ejecuta bajo las facultades de coordinación que posee la presidencia de turno.



Evaluación de medidas ante la asfixia petrolera



La solicitud de Venezuela para celebrar esta sesión de emergencia en el Consejo de Seguridad surge en un momento crítico, marcado por una creciente tensión debido a las sanciones estadounidenses que impactan directamente la capacidad logística y financiera del país para el transporte y comercio de petróleo.



La sesión del martes tendrá como objetivo permitir que los miembros del Consejo puedan analizar la situación y evaluar posibles medidas colectivas frente a la coyuntura. Sin embargo, la presidencia del órgano aún no ha precisado los puntos específicos que compondrán el orden del día, ni ha clarificado si la sesión contará con la participación directa de representantes del Ejecutivo de Caracas.



Como titular de la presidencia rotatoria, Eslovenia tiene la autoridad para dirigir los debates y facilitar la coordinación entre los miembros del Consejo, en lo que se perfila como una jornada clave para la diplomacia regional.



*Con información de EFE.