Corea del Norte robó miles de millones de dólares en criptomonedas en 2025

El informe de Chainalysis llega en un momento en que el robo de criptomonedas ha aumentado en todo el mundo.

19 de diciembre de 2025.-Por segundo año consecutivo, la vasta operación de piratería informática de criptomonedas de Corea del Norte ha batido su propio récord, robando 2.020 millones de dólares en 2025, según un nuevo estudio. Un informe publicado el jueves por Chainalysis, la empresa de vigilancia de blockchain, reveló que Corea del Norte rompió su propio récord de 1.300 millones de dólares en criptomonedas pirateadas y robadas, como bitcoin y ethereum, informó Noticias de NBC.

Esto eleva el total de criptomonedas robadas en el país a unos 6.750 millones de dólares, según el informe. La cantidad total de criptomonedas robadas a nivel mundial ascendió a 3.400 millones de dólares.

Una parte significativa de esto proviene del hackeo a Bybit, la plataforma de intercambio de criptomonedas con sede en Dubái, este año.

Piratas informaticos —que trabajaban para el escuadrón de piratería informática del gobierno de Corea del Norte, según el Servicio Secreto de EE. UU.— robaron alrededor de 1.500 millones de dólares, principalmente en ethereum, en febrero, según el director ejecutivo de Bybit.

Chainalysis es una de las cada vez más numerosas empresas que mapean la extensa red de transacciones de criptomonedas, incluido el rastreo de fondos pirateados a medida que son lavados por delincuentes.

Naciones Unidas e investigadores privados llevan tiempo acusando a Corea del Norte, acosada por sanciones internacionales y con pocos países, de usar a sus hackers para robar criptomonedas y financiar sus programas de armas nucleares y misiles.

"Es muy difícil detenerlo, porque existe una asimetría: están, en general, muy aislados del mundo y son un estado rebelde", declaró Matt Pearl, director del Programa de Tecnologías Estratégicas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un centro de estudios sobre seguridad nacional.