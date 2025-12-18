Bolivia se acerca a Estados Unidos y se diastancia de China y Maduro

habló con Fox News Digital sobre sus objetivos para la relación con Estados Unidos. ( Credito: AIZAR RALDES/AFP vía Getty Images)

El canciller Fernando Aramayo afirma que el país romperá el monopolio minero de China y atraerá tecnología estadounidense.

18 de diciembre de 2025.-Tras décadas de relaciones tensas, Bolivia busca una nueva alianza con Estados Unidos mientras se reposiciona en la región y trabaja para reducir su dependencia de China, informó Noticias de FOX.

El presidente conservador Rodrigo Paz, proempresarial, juró el cargo el mes pasado y rápidamente alejó a su país de las alianzas con China y Venezuela y se acercó a las naciones occidentales.

El canciller Fernando Aramayo habló con Fox News Digital durante su visita a Washington esta semana para firmar un acuerdo que restablece las relaciones diplomáticas con Israel, que el gobierno anterior había interrumpido durante la guerra en Gaza.

"Buscamos una relación a largo plazo con Estados Unidos, basada en los mismos valores e intereses que compartimos, en pos de la democracia y la creación de una nueva alianza en Sudamérica", declaró Aramayo.

La victoria de Paz se produjo tras el desmoronamiento de casi dos décadas de gobierno izquierdista bajo Evo Morales y Luis Arce, cuyo partido, el MAS, se fracturó en medio de crisis económicas, escándalos de corrupción y la creciente indignación pública por presuntas redes de narcotráfico arraigadas en el Estado.

El colapso de esa maquinaria política abrió la puerta a un candidato conservador y proempresarial, un giro radical para un país que había sido uno de los aliados ideológicos más cercanos de China y Venezuela en la región.