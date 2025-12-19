(AUDIO) INAMEH reporta condiciones meteorológicas estables se prevén en gran parte del país

En horas de la mañana se estiman condiciones meteorológicas estables, lo que significa cielo poco nublado en gran parte del territorio nacional; no obstante, se esperan mantos nubosos productores de precipitaciones en partes de Amazonas, Bolívar, este de Sucre, Delta Amacuro, La Región Insular, este de Miranda, este de Falcón, Los Andes y Lago de Maracaibo, informó el boletín de las autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

De igual forma, el Inameh señala que en horas de la tarde y noche se estima un incremento de la cobertura nubosa en áreas de Bolívar, Amazonas, la Guayana Esequiba, norte de Aragua, este de Miranda, Carabobo, Yaracuy, los Andes, y Lago de Maracaibo, donde se esperan algunas células convectivas. El resto del país prevalecerá con áreas despejadas.

En el Distrito Capital, Miranda y La Guaira durante la mañana, prevalecerá nubosidad parcial, con probables lluvias o lloviznas dispersas en zonas montañosas y este de la entidad.

Luego del mediodía, se espera poco desarrollo nuboso sin precipitaciones. Temperaturas extremas, las mínimas oscilarán entre 15°C a 20°C en la madrugada y máximas rondando los 26°C en la tarde.

Con información de INAMEH / Prensa VTV.