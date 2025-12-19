De acuerdo a la última auditoria de datos publicada por la Secretaría de la OPEP en julio de 2025, Venezuela se mantiene como el país con las mayores reservas probadas de petróleo en el mundo. Al cierre del ciclo evaluado para el informe de este año, la cifra oficial se sitúa en 303.221 millones de barriles (MMb), superando a Arabia Saudita que registra aproximadamente 267,230 millones de barriles.

Esta cifra representa el 24,4% de todas las existencias combinadas de los países miembros de la organización y casi una quinta parte de todo el petróleo disponible en el mundo. Para poner esta magnitud en perspectiva, el informe de 2025 confirma que Venezuela supera con un margen de más de 35.000 millones de barriles a Arabia Saudita. Esta diferencia equivale a la totalidad de las reservas de países petroleros enteros, lo que subraya la ventaja comparativa única que posee Caracas.

Comparativa estratégica mundial

La brecha entre Venezuela y el segundo mayor poseedor de crudo es significativa. De acuerdo con el reporte 2025, el ranking global de los cinco principales países es el siguiente:

-Venezuela con 303.221 (MMb)



-Arabia Saudita con 267.230(MMb)



-Irán con 208.600 (MMb)



-Irak con 145.020(MMb)



-Emiratos Árabes Unidos con 113.000 (MMb)

Origen y calidad de la reserva

El origen se encuentra en la Faja Petrolífera del Orinoco "Hugo Chávez", una extensión geográfica que se ha convertido en el reservorio de hidrocarburos más grande jamás certificado. Aunque gran parte de este crudo es de naturaleza extrapesada y pesada, con gravedades API que oscilan entre los 8 y 12 grados, la tecnología de mejoramiento y las nuevas dinámicas de inversión durante 2025 han permitido que estos recursos sean vistos no solo como un activo estratégico a largo plazo, sino como una solución viable a la creciente demanda energética mundial. De hecho, el boletín de la OPEP destaca que, a pesar de los desafíos técnicos, la infraestructura de Venezuela está diseñada para sostener la seguridad energética de continentes enteros durante los próximos siglos.

Contexto de producción en 2025

La producción petrolera de Venezuela cierra este año con 1.142.000 barriles diarios, según los datos ofrecidos por fuentes directas divulgados este jueves en el boletín mensual de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).



De acuerdo con las cifras de la OPEP la producción venezolana de crudo se incrementó en noviembre pasado en 10.000 barriles diarios respecto a los números de octubre.



En ese sentido, la producción petrolera del penúltimo mes del año superó así el promedio obtenido por la nación sudamericana en el tercer trimestre del año, cuando se estimó en 1.095.000 barriles por día, además de rebasar de manera amplia los promedios registrados en 2023 y 2024.