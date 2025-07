(VIDEO) ¿Qué tan segura está tu huella digital? Experto alerta sobre riesgos cotidianos

21-07-25.-En un mundo cada vez más interconectado, donde los teléfonos inteligentes y los dispositivos que se conectan a internet son parte integral de nuestra vida, la ciberseguridad y la ciber-resiliencia emergen como pilares fundamentales para proteger la huella digital tanto a individuos como a organizaciones.En ese contexto, Juan Carlos González, experto en el área, habló en el programa De Primera Mano TV de Radio Fe y Alegría Noticias sobre la creciente ola de ciberataques, además de ofrecer herramientas para protegernos.¿Qué son la ciberseguridad y la ciber-resiliencia?González explicó que la ciberseguridad abarca todas las disciplinas destinadas a proteger a las organizaciones y personas de los ciberataques.“Existe una proliferación de estos tipos de ataques a todos los niveles, desde teléfonos celulares hasta empresas sofisticadas. La ciberseguridad se encarga de generar estándares y buenas prácticas para proteger la tecnología y, por ende, a las personas”, afirmó.Por su parte, la ciber-resiliencia es un concepto más amplio. “Ya no es si me van a atacar, es cuándo me van a atacar”, enfatizó González.Dada la frecuencia de los ataques, la ciber-resiliencia implica prepararse no solo para protegerse, sino también para recuperarse eficazmente de un incidente. “Es la ciberseguridad más un elemento de continuidad operativa que deben tener las organizaciones”, puntualizó.Los riesgos de la conectividad cotidianaCon la masificación de los smartphones y el IoT, cada conexión representa un posible punto de entrada para los ciberdelincuentes.González trazó un paralelismo con las advertencias que recibíamos de niños: “No hables con extraños, no aceptes caramelos de alguien que no conoces”. En el mundo digital, esto se traduce en desconfiar de mensajes o enlaces sospechosos que prometen premios o ganancias fáciles, ya que a menudo esconden programas maliciosos diseñados para robar información.El experto destacó que los dispositivos celulares, el correo electrónico y las redes Wi-Fi públicas son los principales vectores de ataque. “Desde otro país se puede programar un ataque sin ningún problema; en el ciberespacio se desdibujan las fronteras”, alertó.Protegiendo nuestra huella digital, datos y dispositivosJuan Carlos González subrayó la importancia del uso responsable de los dispositivos. “No existe lo gratuito en estos ambientes”, señaló, refiriéndose a las aplicaciones gratuitas que a menudo solicitan acceso a nuestros contactos o galerías.“Por lo general, decimos que sí y le estamos dando ese acceso a un tercero, que en el mejor de los casos lo usará para publicidad, pero pudiera ser un ciberatacante”.Navegando redes inseguras y protegiendo a los más jóvenesCompartir redes Wi-Fi también conlleva riesgos. Si una red no está cifrada o un usuario conectado es víctima de un ataque, toda la red puede verse comprometida.Para evitar que esto suceda, González recomendó leer y configurar los parámetros de seguridad y privacidad en routers y aplicaciones.“No es necesario ser un erudito técnico”, dijo, sugiriendo usar herramientas de inteligencia artificial (IA) para obtener guías sencillas.En un entorno digital que no se detiene, la ciberseguridad y la ciber-resiliencia son ya una necesidad imperante. Como destacó Juan Carlos González, la clave está en la información, la prevención y el uso consciente de nuestras herramientas tecnológicas. No se trata de temerle a la tecnología, sino de aprender a convivir con ella de forma segura. La invitación está hecha: infórmate, protege tus datos y sé un usuario responsable para ti y para tu entorno.