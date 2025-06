Sucre: arquitecto Servando Marín Lista quiere ser Alcalde del Municipio Sucre para gobernar con eficacia

El arquitecto Servando Marin Lista Credito: Aporrea

4 de junio de 2025.- Cumaná se enfrenta a los desafíos más complejos: "La gobernanza urbana implica enfrentarse a problemas que van desde la creciente desigualdad social hasta la crisis económica".



* "El declive en la actividad productiva y comercial hasta la quiebra empresarial, pasando por la reducción del empleo y disminución del poder adquisitivo de los ciudadanos".



El Arquitecto Servando Marín Lista, se convirtió en la figura más votada entre los partidos de oposición independientes en los pasados comicios del 25 de mayo, ahora quiere ser Alcalde del Municipio Sucre (Cumaná) en el estado Sucre. Está convencido que "el reto es inmenso, gobernar con eficacia en un entorno de constante incertidumbre y transformación".



Aseguró, "el diagnóstico con visión anticipada, la ciudad de Cumaná se podría convertir en el epicentro donde se enfrenten los desafíos más complejos y se forjen las oportunidades más prometedoras".



"La Ciudad Productiva y Sostenible es una guía esencial para un nuevo líder que busca gobernar, planificar y gestionar el Desarrollo Urbano, en tiempos de desafíos sin precedentes en la prospectiva 2025-2050".



Señala el aspirante a la Alcaldía del Municipio Sucre del estado Sucre, "en Cumaná viven más de 390 mil habitantes de la población del estado Sucre, es el escenario donde estos desafíos se presentan con mayor intensidad, pero también donde se encuentran las soluciones más innovadoras y transformadoras".



En este sentido, dice el aspirante a la Alcaldía del Municipio Sucre: "Las Ciudades_Municipio, las Parroquias Motores del Desarrollo, los Territorios de Producción e intercambio y las distintas formas de gobierno, ofrecerían un enfoque integral que combina la reflexión teórica con ejemplos prácticos -no se trata simplemente de administrar los recursos disponibles-, sino de imaginar, diseñar y construir el futuro que deseamos para nuestras Comunidades Productiva y Sostenibles".



Enfatiza el arquitecto, "he escrito un conjunto de ideas para poner en marcha al Municipio Sucre, que valen también para quienes tienen responsabilidades como Concejales. Mis libros, Desde la Comunidad (2010) y La Ciudad Comunal (2013), tienen el "Quehacer" para organizar las ideas de mejoras que se pueden implementar en Cumaná y en todas sus parroquias foráneas no urbana".



"Mi candidatura a la Alcaldía del Municipio Sucre, representa una apertura al cambio, combinada con el compromiso de transformar la ciudad y sus ciudadanos, representa una nueva perspectiva en la gestión urbana. Se trata de una visión que valora la innovación, la adaptación a las necesidades cambiantes de la población y el desarrollo de un entorno urbano más inclusivo y sostenible", finalizó diciendo el Arquitecto Servando Marín Lista.