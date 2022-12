Trabajadores de Corpoelec en Lara denuncian acoso laboral

Referencial Credito: Archivo

10-12-22.-Oswaldo Méndez, secretario general del Sindicato de los Trabajadores Eléctricos en el estado Lara, reiteró la denuncia contra la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) en la entidad de tener un acoso al personal activo y jubilado.



“La mayoría de los trabajadores que se han dedicado a denunciar los atropellos por parte de la empresa son perseguidos, vejados y maltratados por la gerencia de Talento Humano”, apuntó.



En el caso de Lara, Méndez denunció que ningún edificio de Corpoelec está en condiciones.



Señaló además que todos poseen informe del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (Inpsasel) en el que ordenan laborar media jornada, pues “no hay baños aptos, las aguas servidas están desbordadas, no hay agua, entre otras calamidades”.



Respecto a los actuales sueldos que devengan los trabajadores, Méndez, en el programa En Este País que transmite Radio Fe y Alegría Noticias, calificó de “tragedia” la degradación que han tenido.



“Desde el año 2013 el salario de los trabajadores se agudiza a niveles inimaginables (…) Desde hace más de tres años no tenemos utilidades porque con los salarios que devengamos desaparecen y este año, al fraccionarlo en cuatro partes, se hace más difícil apreciarlos”, dijo.



Recuperación del sistema eléctrico

Méndez reconoció que se ha estado haciendo una inversión en el sistema eléctrico nacional, sobre todo en las plantas de generación para aumentar su capacidad, “no el grado que se espera, pero sí se ha recuperado”.



“No manejamos cifras. Eso se volvió una caja negra tras el último apagón nacional. Lo que sí tenemos decir es que en el caso de Lara, contamos con una capacidad instalada de 300 mega vatios (MV) pese al incremento de la demanda”, expresó.



Por otra parte, dijo Méndez que aunque se ha ido recuperando la capacidad instalada, la alta gerencia de Copoelec en Lara no está capacitada o preparada para liderar la empresa en la zona.



“No existe motivación a los trabajadores. En la parte técnica, los empleados no cuentan con los equipos y herramientas, por lo que dudo que volvamos a ser la empresa que fuimos hace 14 años atrás”, puntualizó.

