Alerta roja en el sur de Italia por fenómenos meteorológicos extremos

Tormentas en Italia

21 de enero de 2026.- El Departamento de Protección Civil de Italia mantiene hoy en alerta roja a varias zonas de las regiones de Calabria, Sicilia y Cerdeña, al suroeste de este país, afectadas por fenómenos meteorológicos extremos.



Un boletín emitido por ese órgano, adscrito a la Presidencia del Consejo de ministros, que coordina la predicción, prevención y gestión de emergencias ante catástrofes, confirmó que se mantiene la alerta roja debido al paso de la tormenta Harry, que causó hasta el momento graves daños materiales, pero sin pérdidas de vidas humanas ni heridos.



El incremento durante los últimos años en la frecuencia e intensidad de estos fenómenos meteorológicos extremos en Italia, se relaciona con el aumento de la temperatura media global, impulsado por la liberación de gases de efecto invernadero a la atmósfera terrestre, señalan los expertos de esa institución.



Durante las últimas 24 horas se mantuvo un clima severo generalizado en las dos islas principales de esta nación, Sicilia y Cerdeña, así como en la región calabresa, con marejadas ciclónicas, olas de hasta diez metros de altura, lluvias torrenciales y ráfagas de viento superiores a 120 kilómetros por hora.



En la ciudad siciliana de Catania, el mar impulsado por fuertes ráfagas de tormenta inundó las calles, y numerosos residentes fueron evacuados por los bomberos, quienes tuvieron que trabajar durante toda la noche para completar esa operación, indica un reporte publicado en el sitio digital informativo del canal televisivo RAI News.



En las Islas Eolias el mar invadió las carreteras y viviendas, una situación que fue particularmente grave en la aldea de Canneto, en Lipari, donde las olas azotaron el paseo marítimo durante toda la noche, y las aguas penetraron en las viviendas, apunta la nota.



Durante las últimas horas se llevaron a cabo más de mil 650 intervenciones de bomberos, incluidas mil 13 en Sicilia, 360 en Cerdeña y 293 en Calabria, donde se desplegaron mil 480 bomberos para atender la emergencia, agrega la fuente.