Gobernación de Mérida vendió proteína a bajo costo

En los espacios de la plaza Bolívar de la ciudad de Mérida, se llevó a cabo una jornada de distribución de alimentos, garantizando precios accesibles para la población.

21 de enero de 2026.-La actividad fue organizada por la Gobernación del estado Mérida, a cargo de la Secretaría para el Desarrollo Comercial e Industrial, de manera conjunta con el Ministerio de Alimentación y la Secretaría Social, informó Prensa Gobernación de Mérida.

Sobre la jornada, la secretaria para el Desarrollo Comercial e Industrial de la Gobernación de Mérida, Yirley Acevedo, explicó: "La actividad surge tras mesas de trabajo y evaluaciones con los distintos sectores económicos, donde se evidenciaron fluctuaciones de precios, especialmente en el rubro de proteínas".

Acevedo destacó la participación directa de los productores del estado Mérida, a quienes calificó como “garantes de la soberanía alimentaria”, demostrando que es posible llevar alimentos de calidad al pueblo a costos justos.

Habitantes de la ciudad valoraron positivamente la iniciativa y exhortaron al estado a seguir con las jornadas y "ponerle el ojo a los comercios y a los productores que asignan precios que no van con su estructura de costos", opinó Fernando Gómez, habitante de la ciudad de Mérida, quien agregó, además, que la jornada ha sido una gran ayuda para las familias afectadas por la situación económica.

Por su parte, María Puente, habitante de la comunidad de Santa Elena, pidió mayor difusión para que más ciudadanos puedan beneficiarse. "Los precios son más bajos que en otros puntos de la ciudad, hay que mantener estos operativos de forma constante en todas las comunidades del estado", exhortó.