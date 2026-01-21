Alianzas de conexión aérea se impulsan en Fitur 2026

Madrid, 21 de enero de 2026.- Nuevas alianzas para la conexión aérea con países con alto potencial de turismo emisivo, son evaluadas en la 43 edición de la Feria Internacional de Turismo, que se realiza en la ciudad de Madrid, informó Prensa Mintur.

La ministra Leticia Gómez, preside la delegación que participa en esta vitrina considerada una plataforma para el encuentro de profesionales y el desarrollo sustentable y de inclusión, en el sector.

La titular de Turismo Nacional, este miércoles 21 de enero, ha sostenido importantes reuniones, con la intención de dar continuidad a una agenda multilateral, que el Gobierno Bolivariano impulsa.

Y al mismo tiempo establecer una ruta que posicione a Venezuela en el radar mundial. Zhang Yinghui, gerente general de Air China en España, visitó el stand de Venezuela con el firme objetivo de consolidar, junto a la Ministra nuevas conexiones que incrementen el flujo de viajeros entre Asia y el Caribe.

Durante la reunión, se abordó con especial énfasis el interés de ambas autoridades, para establecer una conexión aérea directa entre Venezuela y China. También conversaron del producto multidestino Cuba-Venezuela. E

n este sentido, Gómez conversó con su homólogo de la República de Cuba Juan Carlos García Granda.

El encuentro fue propicio para reiterar el compromiso y la voluntad de afianzar la oferta multidestino con China.

Este jueves, 22 de enero, continúa la participación de la delegación del Ministerio del Poder Popular para el Turismo y operadores del sector privado