Kremlin exige explicaciones a Trump sobre “arma secreta” usada en agresión contra Venezuela

El vocero del Kremlin, Dmitri Peskov. Credito: PL

21 de enero de 2026.- El portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, declaró este miércoles que Moscú espera escuchar las explicaciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre las armas que, según él, “nadie más tiene” y que fueron utilizadas en la agresión contra Venezuela el pasado 3 de enero.



“Habrá que escuchar las explicaciones sobre lo que quiere decir el presidente de Estados Unidos”, afirmó Peskov, subrayando que los servicios pertinentes del Kremlin ya trabajan en recopilar información y analizar las declaraciones de Trump.



El mandatario norteamericano aseguró en entrevista con un medio local que Washington dispone de “armas de las que nadie sabe”, en referencia a un supuesto “cañón sónico” empleado durante la agresión contra Caracas y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores.



En su discurso durante el Foro Económico Mundial de Davos, Trump presumió de la operación militar: “Hace dos semanas vieron armas de las que nadie había oído hablar. No pudieron dispararnos ni un solo tiro”. Según su relato, los sistemas de defensa venezolanos quedaron “completamente desorganizados” y no lograron responder a la ofensiva.



La agresión estadounidense, bajo el pretexto de la lucha contra el narcoterrorismo, afectó a Caracas y los estados Miranda, Aragua y La Guaira, dejando al menos 100 muertos, entre ellos 32 militares cubanos que custodiaban al jefe de Estado venezolano. Sus cuerpos fueron repatriados y homenajeados en La Habana, donde el presidente Miguel Díaz-Canel los recordó como “titantes hasta en su última batalla”.



Caracas calificó la operación como una “gravísima agresión militar” y denunció que el objetivo real de Washington es apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular petróleo y minerales, quebrando por la fuerza la independencia política de la nación.



Trump, por su parte, intentó justificar la acción como un ataque “quirúrgico”, aunque no lo notificó al Congreso estadounidense, lo que ha generado críticas internas por la violación de los procedimientos constitucionales.



La Cancillería rusa advirtió que a Venezuela se le debe garantizar el derecho a decidir su destino sin intervención externa, mientras que China también instó a la liberación inmediata de Maduro y Flores.



El Kremlin, al exigir explicaciones, deja claro que la exhibición de poder militar de Trump no solo constituye una amenaza para Venezuela, sino también para la estabilidad internacional, al introducir armas “nunca antes vistas” en un escenario de guerra.



Analistas señalan que el alarde de Trump en Davos busca consolidar su imagen de fuerza, pero ha provocado un rechazo global por las violaciones al derecho internacional y por el precedente que sienta la captura de un presidente en funciones.