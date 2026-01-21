AN debatirá 29 proyectos de ley para el periodo legislativo 2026-2027

21 de enero de 2026.- El presidente de la Asamblea Nacional (AN), diputado Jorge Rodríguez, encabezó este martes la reunión de la Comisión Consultiva de la Asamblea Nacional, donde se evaluó junto a las juntas directivas de las comisiones permanentes del parlamento el plan legislativo 2026-2027.

«El plan legislativo es la columna vertebral del trabajo de elaboración de leyes, que es el trabajo principal de las diputadas y diputados en la Asamblea Nacional para el año 2026 (…) Ese plan legislativo forma parte de un gran árbol que se incorporará a todo el entramado de las leyes de la República bolivariana de Venezuela», explicó Rodríguez.

Al respecto, el máximo representante del Poder Legislativo destacó que desde la junta directiva del Parlamento Nacional, y por parte de cada diputado que lo conforma, se le ha dado prioridad al trabajo para acompañar al pueblo venezolano en el momento constructivo que atraviesa la República.

Informó que se han priorizado 29 proyectos de ley, de los cuales 12 son iniciativas del Ejecutivo nacional. «Y de esas 12 que son iniciativas del Ejecutivo, las más importantes ya fueron entregadas a la Asamblea Nacional por la presidenta encargada Delcy Rodríguez cuando presentó su informe ante la Asamblea Nacional el pasado 15 de enero de este año 2026».

La Ley de Hidrocarburos.

La Ley Antibloqueo.

La Ley de Protección de los Derechos Socioeconómicos.

Con respecto a esta última, Rodríguez refirió que el presidente de la República, Nicolás Maduro, «a pesar del bloqueo, a pesar de las dificultades inmensas, a pesar de las sanciones, emprendió un proceso de recuperación del salario y ha sido geométrico el crecimiento del ingreso desde los momentos de mayor dificultad. Pero ha sido un ingreso que no tiene su sustento legal propiamente dicho porque ha estado basado en una economía de guerra. Creo que es un momento propicio para desarrollar unas leyes de protección donde la gente sepa cuál es el avance del proceso de los ingresos de las personas. También hay un elemento que es importante: Venezuela superó el control de precios y lo sustituyó por un sistema de precios acordados. Ese sistema de precios acordados debe estar en una ley que proteja sobre todas las personas».

Rodríguez cuestionó el manejo del cambio de divisas en el país. «Yo no sé si ustedes han notado, por ejemplo, el precio del llamado dólar paralelo; ha descendido de cerca de un poco más de 900 bolívares por dólar, ha descendido casi un 100% hasta estar cerca o por debajo de los 400 bolívares por dólar. Más o menos 400 bolívares por dólar. Eso es mucho menos que la mitad (…) Yo me pregunto, ¿los precios en el Sambil fueron reducidos después de que fueron aumentados a ese nivel del dólar? Tienen que hacerlo, es obligación. Porque a veces pasa que suben el precio porque subió el dólar y ahora que el dólar baja, se hacen los pendejos. No, eso no puede ser, por eso la ley de protección de los derechos socioeconómicos», denunció.

«Tiene que haber un mecanismo donde la gente diga: «No, mira, hay una ley que me protege, hay una ley que me ampara», sentenció.

Rodríguez también detalló otras nueve leyes que está proponiendo el Ejecutivo nacional para que sean reformadas:

La ley de minería.

La ley del comité de exportación.

La ley de propiedad intelectual.

La ley de inteligencia artificial.

La ley de la medicina natural.

La ley de los derechos digitales y naturales.

La ley de ciberseguridad.

La ley del sistema eléctrico nacional.

La ley del uso racional de la energía.

La ley de telecomunicaciones.

La ley de la paz y de la convivencia nacional.

«Crear un verdadero hongo de protección, una verdadera cúpula de protección a la paz de Venezuela y al derecho que tenemos los venezolanos y las venezolanas de vivir en paz», dijo el presidente del Parlamento.

Ordenar y actualizar el árbol legislativo de la República

Por otra parte, Rodríguez destacó la necesidad de organizar aquellas leyes que son necesarias, porque hay leyes que han perdido vigencia y que han perdido su funcionabilidad, «entonces poder organizar las leyes que realmente tengan importancia en el proceso de acompañamiento del trabajo de la República Bolivariana de Venezuela».

«Nosotros tenemos leyes que son preconstitucionales y todavía están vigentes. Tenemos códigos que no solamente son preconstitucionales, son pre Cuarta República. Antes de la Cuarta República, antes del advenimiento de la máquina de escribir eléctrica, está vigente aún el Código de Comercio de la República Bolivariana de Venezuela», añadió.

Para este proceso legislativo, el presidente de la AN apunta a la elaboración de ocho grandes códigos:

En primer lugar, un código penal nuevo, un código penal que revise de manera amplia todos los elementos relacionados con la administración de justicia, «para que todas y todos sientan que la justicia en Venezuela no obedece a cánones de quién está, quién tiene alguna influencia o quién no tiene influencia, sobre todo a los sectores más necesitados que muchas veces sufren la consecuencia directa de su indefensión. Es nuestra obligación como diputados y como diputadas proporcionarles herramientas a toda la población para que se sientan defendidas y cuidadas y que también sientan que el sistema de justicia está para eso, para administrar justicia y no para administrar injusticia».

En segundo lugar, un nuevo código social donde todas las leyes de protección: las leyes de protección de la mujer, las leyes de protección de nuestros pueblos originarios, las leyes de protección de nuestros jóvenes, las leyes de protección de nuestras culturas, las leyes de protección de nuestros científicos, las leyes de protección de la familia, «todas las leyes que se promueven para la protección de las personas, pues se organicen en un gran código social».

«Si algo ha caracterizado el devenir de la Revolución bolivariana y nosotros, por supuesto, lo reivindicamos, ha sido traer las reivindicaciones que históricamente habían sido postergadas para las grandes mayorías de la población», dijo.

En tercer lugar, un nuevo código económico y de comercio. «Nosotros hemos aprobado leyes relacionadas con la economía digital y resulta que esa economía digital no existía, no existía ni en los libros de ciencia ficción. Todo lo que después se desarrolló en materia de comercio digital, en materia de ciberseguridad para la economía (…) Necesariamente tenemos que, en esta legislatura, aprobar un nuevo código de comercio. Un código de democracia directa y poder comunal y, yo diría, poder profundo, verdadero, cualquiera que sea la modalidad».

En este sentido, invitó a que, si hay una propuesta alterna donde formas de organización social y formas de organización popular quieran también formar parte de la elaboración de este código de democracia directa, «para eso está este ciclo, para eso está este parlamento, para eso son las sesiones, para que nos sentemos todas y todos a construir las nuevas leyes que requiere la República».

Así como un Código de Democracia Directa y Poder Comunal. Señaló que estos instrumentos deben orientarse a consolidar un poder profundo y auténtico, independientemente de la modalidad que se adopte, con el propósito de fortalecer la participación y la organización popular.

En cuarto lugar, un nuevo código civil. «Este código civil que tenemos tiene tantos parches que es aprovechado muchas veces por abogados superescrupulosos para no decir lo que realmente pienso de ellos y ponerse a meterse por los vericuetos del código civil y de ese modo, buscar ganar un juicio, perjudicar a una persona, perjudicar a una familia, un código que sea mucho más claro, mucho más coherente, mucho más sencillo de asir, de instrumentar».

«Debemos establecer no una ley, no un grupo de leyes, sino un verdadero código para la protección de nuestro ambiente. El código de protección integral de la familia venezolana, pero de la familia en su condición cotidiana, porque muchas veces nosotros hablamos y redactamos cosas que son ininteligibles, como la palabra ininteligible también lo es, que son muy difíciles de comprender y, en el fondo, lo importante sería que la familia sienta que ese grupo de leyes agrupadas en un código no persigue otra cosa que su protección», señaló Rodríguez.

En quinto lugar, un nuevo código electoral. «Las leyes electorales de Venezuela, que son leyes muy avanzadas, que son leyes muy completas, a veces son también complejas en su aplicación y que a veces son también engorrosas en los elementos de participación política, que si un partido político, que entonces no sé cuántas firmas, no sé cuántos sellos, que va para acá, que va para allá, que establece elementos de discrecionalidad. Bueno, busquemos la forma de que la misma conformación del poder electoral, aun cuando es constitucional».