Táchira: INTT realizó operativo en la FISS 2026 para brindar atención directa al pueblo

21 de enero de 2026.Con el firme compromiso de garantizar servicios de calidad y facilitar el acceso a la documentación vehicular, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), desplegó un operativo en la Feria Internacional de San Sebastián 2026, informó Prensa Mpprijp.

El operativo estuvo activo en los Pabellones Venezuela y Colombia de la mencionada feria, que se llevó a cabo en la Avenida Principal de Pueblo Nuevo, el pasado domingo 18 y lunes 19 de enero, lo que permitió que los ciudadanos gestionaran de forma rápida y eficiente mientras disfrutaban de las festividades feriales.

Asimismo, el Instituto ha dispuesto una amplia gama de trámites en el sitio, como renovaciones de licencias para conducir y emisiones por primera vez en todos sus grados, registros originales, emisión de placas y atención e información para procesos del portal web.

En esta jornada, el INTT realizó talleres de educación vial para todos los asistentes, instándolos a ser conscientes al conducir y a respetar los derechos de todos los actores viales.

El INTT extiende la invitación a toda la familia tachirense y a los visitantes de la feria a acudir a este operativo especial, recordándoles que este esfuerzo forma parte de las políticas de atención de calidad para el pueblo.