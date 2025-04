Plataforma Opositora expulsó a Un Nuevo Tiempo y Movimiento por Venezuela por "no acatar la línea" de abstención

26-04-25.-La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) decidió expulsar a Un Nuevo Tiempo (UNT) y Movimiento Por Venezuela (MPV) por no acatar la línea de la abstención para las elecciones del 25 de mayo."En virtud de la decisión de mis partidos UNT y MPV de asumir una línea política contraria a la decisión mayoritaria de la PUD con respecto al evento del 25 de mayo, se han colocado al margen del esfuerzo unitario que desde la Plataforma Unitaria llevamos adelante en cumplimiento del mandato político dado por el pueblo venezolano el pasado 28 de julio", expresó.Según la PUD, ambos partidos no están acompañando la hoja de ruta aprobada reglamentariamente, "para buscar una solución integral, pacífica y política a la grave situación del país; resulta evidente que las dos organizaciones políticas, actualmente, asumieron un rumbo distinto".Por último, explicó que la PUD no es una instancia disciplinaria sino de articulación política sobre acuerdos. Al tiempo que, pidió dirigir las convocatorias y actividades a los ocho partidos que quedan dentro del bloque opositor: AD en resistencia, Voluntad Popular, Primero Justicia, Copei ODCA, La Causa R, Encuentro Ciudadano, Convergencia y Proyecto Venezuela.*Con información de Noticia Al Día y Noticias Barquisimeto