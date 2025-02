Capriles tildó a Julio Borges de "basura y corrupto”: con recursos robados financia RRSS de PJ para sus propios intereses

El ex burgomaestre señaló que Borges como responsable de los diálogos en República Dominicana (2017) "iba a por sus intereses y no a defender los intereses del país".

"No vamos a perder un minuto en la basura de Julio Borges, ni en lo que Julio Borges diga a través de las redes formales del partido. Además paga publicidad" en redes sociales, fustigó el exgobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, en un mensaje publicado en sus plataformas digitales.

Refiriéndose a Borges como un "prófugo de la justicia", el dirigente de oposición acusó a este de manejar grandes sumas de dinero, sin rendir cuentas, en favor de sus intereses y en detrimento de la población. Señaló que el político fundador del partido Primero Justicia se ha beneficiado de los recursos del país y ha abandonado la lucha por Venezuela desde su autoexilio en 2017.

"Hay una inversión muy importante de recursos. La mayor parte de esos recursos son del país, son recursos que se han robado. Yo les dije que hace muchos años no se rendían cuentas de corrupción, de pasarle raqueta a la gente, de fondos del país", denunció.

En este contexto, subrayó que Borges cuando era el responsable del diálogo en República Dominicana (2017) "iba a por sus intereses y no a defender los intereses del país".

"Se marchó porque tenía otra agenda. Hoy es el defensor de Edmundo González, eso es puro cuento. Quienes ya conocemos la verdad de muchas de sus actuaciones sabemos que eso es puro cuento", dijo.

De esta manera, Capriles cuestionó con aspereza la fiabilidad de la militancia de Borges, según este, no ejerce la política real y no visita barrios o comunidades necesitadas. "Cuándo han visto a Borges en situaciones de emergencia. Es muy cobarde", sentenció.

Afirmó también que Borges utiliza las redes sociales del partido como un "instrumento personal" para sus propios intereses. "Es muy lamentable que tengamos que lidiar con este tipo de personas pero a la guerra sucia hay que darle un parado", expresó.

Aseguró que el político envía a "otras personas del partido a dar entrevistas y a publicar cosas en las redes".

"Yo lamento mucho a la señora a la que él manda, que nunca se ha ganado nada a lo interno (...) la señora no fue que ganó un proceso electoral interno, fue puesta allí. También anda en lo mismo. No me sorprende. Quien nunca se ha sudado la camiseta, quien nunca ha trabajado por el cambio de este país no me sorprende que esa sea su actitud", puntualizó.