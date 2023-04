(VIDEO) Vladimir Villegas: Me llama la atención que EEUU no ha emitido ninguna nota de protesta por la salida de Guaidó de Colombia

27-04-23.-El periodista Vladimir Villegas, expresó en su programa que”presumo que la salida del dirigente opositor Juan Guaidó se debió a un acuerdo entre los gobiernos de Venezuela, Colombia y EE.UU”."Con el episodio de Guaidó, me permito suponer que su salida fue parte de un acuerdo entre el gobierno de Colombia, Venezuela y EE.UU. Me llama la atención que EE.UU no ha emitido ninguna nota de protesta por la salida de Guaidó del hermano país", dijo.En el programa Vladimir a La Carta, Villegas catalogó como una "expresión de desesperación" la asistencia de Guaidó al hermano país en la forma que lo hizo ."Creo que fue una expresión de desesperación de Juan Guaidó intentar desviar la atención hacia su persona en esta Cumbre", comentó.Asimismo, destacó que es necesario analizar la persecución política que ha recibido Guaidó y su equipo en Venezuela."Evidentemente ha habido persecución política contra Juan Guaidó en Venezuela y sus compañeros de partido. Durante todo este tiempo el gobierno no quiso detenerlo pero sí detuvo a buena parte de su entorno. Eso también hay que analizarlo", precisó, también al cuestionar la línea política llevada a cabo por el ex diputado."Debemos reconocerle al presidente Gustavo Petro este esfuerzo por la solución del conflicto político venezolano"Finalmente, reconoció el trabajo del presidente colombiano, Gustavo Petro y expresó que espera que ambas partes, tanto gobierno como oposición, se comprometan a "llegar a acuerdos que favorezcan la normalidad en la vida política nacional".También dijo que espera que en los acuerdos se toquen temas como los presos políticos venezolanos, fijar una fecha de las elecciones, entre otras."El gobierno de Venezuela reclama la devolución de activos, el cumplimiento de los compromisos adquiridos en México, la libertad de Alex Saab; pero no dice nada de la libertad de los presos políticos, de condiciones de igualdad en el uso de los medios del Estado para una campaña electoral, que se habiliten a candidatos inhabilitados, fijar una fecha para las elecciones".“Tampoco la oposición expresa su acuerdo con el levantamiento de las sanciones “, dijo Villegas.