EEUU habría puesto fecha de caducidad a Juan Guaidó como supuesto "presidente interino" de Venezuela

Estados Unidos habría puesto fecha al reconocimiento del gobierno interino venezolano presidido por el líder opositor Juan Guaidó: enero de 2023, según informaron a CNN dos fuentes cercanas al líder opositor, cuando comience un nuevo periodo de sesiones legislativas.



Otra fuente opositora confirmó la veracidad de un artículo publicado el jueves en el Financial Times que anunciaba el inminente fin del "interinato".



El posible cambio de estatus de Guaidó llega cuando la coalición opositora establece las reglas para seleccionar al candidato unitario que competirá en las elecciones presidenciales de 2024 y aunque todavía no ha confirmado si pretende participar en la contienda.



Aunque Guaidó se sigue declarando "presidente interino", su liderazgo ha disminuido mucho, tanto en la coalición opositora como en la comunidad internacional.



En la práctica, Guaidó no ha podido ejercer poder político alguno dentro de Venezuela, aunque el reconocimiento de gobiernos como el estadounidense y el británico, por ejemplo, le han permitido acceso al manejo de ciertos activos.



Este hecho terminaría de enterrar el ya agonizante mal llamado intenerato patrocinado por los Estados Unidos en un intento fracasado de acabar con el gobierno legítimo de Nicolás Maduro.



Al parecer esta acción allanaría el camino para que EEUU alivie las sanciones contra Venezuela. Abriendo una fuente alternativa de suministro de petróleo para las naciones occidentales perjudicadas por el conflicto en Ucrania.



“Se ha decidido rediseñar todo sin Guaidó como presidente interino”, dijo al Financial Times una fuente no identificada de uno de los partidos de la alianza opositora.



“Existe una convicción abrumadora entre la mayoría [of the opposition] que la figura de Guaidó y el gobierno interino está reñida con la realidad” había afirmado el entrevistado.



Qué dicen los partidos



Tres de los cuatro principales partidos de la Plataforma Unitaria —Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo— respaldaron la medida y obtuvieron la mayoría de los votos para impulsarla, afirmó la fuente.



Consultado sobre las discusiones, un vocero de Guaidó dijo: “No hay una posición clara entre los grupos de la Plataforma Unitaria sobre la continuación del gobierno interino”.



Leopoldo López, prófugo de la justicia y líder del partido Voluntad Popular, confirmó que “ha habido un debate y hay un apoyo para «desmantelar el gobierno interino«, pero agregó: “No estamos de acuerdo. Pensamos que sería una decisión desafortunada que implica el reconocimiento de Maduro”.



Según el medio citado una tercera figura de la oposición venezolana confirmó que hubo discusiones sobre si continuar con un mandato para el gobierno interino, y esperaba que se tomara una decisión dentro de dos semanas.



Al parecer altos funcionarios de Primero Justicia y Acción Democrática no respondieron a las solicitudes de comentarios y un funcionario de Un Nuevo Tiempo dijo que el partido acordaría su posición en los próximos días.

Con información de agencias / Venezuela News.