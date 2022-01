(VIDEO) Bloque de la Patria de la AN exige al Ministerio Público celeridad en aplicación de justicia por crímenes cometidos por Guaidó

Este domingo, el Bloque de la Patria de la Asamblea Nacional (AN) exigió al Ministerio Público (MP) celeridad en la aplicación de justicia por crímenes cometidos por el exdiputado Juan Guaidó, dirigentes, empresarios y allegados a su círculo.Al respecto, la diputada Tania Díaz informó que fue entregada una comunicación al MP para agilizar en las 24 causas penales que se investigan contra la banda delictiva liderada por Guaidó.“Exigimos celeridad en la aplicación de justicia a Guaidó y la banda (ex) parlamentario que han promovido el saqueo de los recursos, las sanciones y el bloqueo económico”, expresó Díaz a las afueras del MP en el sector Parque Carabobo, Caracas, en un contacto informativo con Venezolana de Televisión."Como portavoces de las demandas populares, también reconocemos al pueblo por su resistencia en la defensa de la soberanía", puntualizó Díaz.El documento fue consignado en el MP a propósito de una marcha que se desarrolla en Caracas para conmemorar el 64º aniversario de la Rebelión cívico-militar de 1958 que depuso al dictador Marcos Pérez Jiménez.La parlamentaria detalló que la comunicación, además de pedir celeridad por daños causados al país, para poner fin a la impunidad de los hechos con justicia expedita, insta a poner en marcha instrumentos inmediatos y efectivos que permitan determinar la verdad.Igualmente, lograr la repatriación patrimonial de los daños económicos y materiales causados a la República.“El pueblo exige justicia, basta ya de impunidad”, enfatizó la diputada.Por su parte, el diputado Hugbel Roa refirió que han documentado desde la AN más de mil acciones y unos 130 mil millones de dólares en pérdidas, así como 60 mil muertes producto de “todo este diseño y arquitectura de una banda delictiva, que tuvo como base de operaciones el Parlamento (2016-2021)", remarcó.Este grupo de dirigentes de la derecha forma parte de una de las organizaciones delictivas que involucra a Estados naciones que respaldan a un ciudadano que no tiene prerrogativa importante, pero que ha causado daños al pueblo venezolano, acotó Roa.