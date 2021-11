Opositor Carlos Ocariz declina su candidatura para la gobernación de Miranda

11-11-21.-El candidato del partido Primero Justicia (PJ), Carlos Ocariz, anunció este jueves su renuncia a su candidatura para la Gobernación del estado Miranda, para que David Uzcátegui (Fuerza Vecinal) se convierta en el candidato de la Unidad en la entidad.“Hoy Dios nos ha puesto a prueba para que demostremos que somos coherentes. Ustedes me pusieron de primero en las encuestas, hoy me toca a mí ponerlos a ustedes primero”, manifestó durante una rueda de prensa.“He decidido dar un paso adelante y poner a la orden mi aspiración”."Lo hemos dicho, divididos no ganamos. A todos le consta el enorme esfuerzo que hicimos para que Miranda tuviese una candidatura unitario. Fuimos los primeros en proponer una candidatura unitaria. Siempre comprometidos de presentar una sola candidatura", enfatizó."Lamentablemente soy el único candidato que ha tomado una decisión como esta para buscar la unidad en toda Venezuela. a pesar de estar primero, lo hago por el estado. Miranda no se va a perder por mi culpa. Venezuela reclama unidad, la gente nos exige coherencia", agregó el político de oposición."Quiero pedirle a los mirandinos tomando la mejor decisión del futuro a la tarjeta de la Unidad Democrática", expresó.Con esta decisión, los mirandinos deberán elegir entre el candidato del Gran Polo Patriótico, Héctor Rodríguez – quien buscará la reelección -, David Uzcátegui y Juan Carlos Alvarado (COPEI).*Con información de Últimas Noticias