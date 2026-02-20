Seguirán luchando hasta lograr justicia

(VIDEO) Sin indemnización no hay amnistía, expresó Yesenia Fuentes (ASOVIC)

Viernes, 20 de febrero de 2026.- Desde la plaza Bolívar de Caracas, Yesenia Fuentes, vocera de la Asociación de Víctimas del 11 al 14 de abril del 2002, ASOVIC declaró a Aporrea sobre el estado actual en que se encuentra la solicitud de indemnización que llevan años tramitando ante el Estado.

Presentamos ante aporreadores y aporreadoras, en el siguiente video, la declaración de este grupo de víctimas, que a pesar del tiempo transcurrido siguen clamando por justicia.






