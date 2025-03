Tribunal ordena a Conatel bloquear dominios de Magis Tv en Venezuela

Credito: Web

28-03-25.-La justicia venezolana ordenó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) bloquear los dominios web por los que se puede ver la aplicación de televisión por streaming Magis Tv o Flujo Tv.



Según El Pitazo, la decisión fue tomada por el Tribunal Octavo de Control del Circuito Judicial Penal de Maracaibo, estado Zulia, que pidió el bloqueo de una centena de páginas web y del proveedor DNS asociadas a la aplicación. El oficio judicial ya fue entregado a Conatel, según fuentes ligadas al caso.



La medida guarda relación con la investigación que adelantó el Ministerio Público contra los ciudadanos Romer Capuzzi y Alexander Bohórquez, cabecillas de una presunta red que comercializa los servicios de Magis TV y Flujo TV.



Las autoridades detuvieron a Bohórquez este 26 de marzo en Maracaibo, estado Zulia; mientras que Capuzzi tiene orden de captura de Interpol. A ambos los señalan de los delitos de acceso indebido a sistemas informáticos, apropiación de propiedad intelectual, asociación para delinquir y legitimación de capitales.



El proceso inició en 2024 por una denuncia interpuesta por el doctor José Benigno Rojas, quien es el representante legal en Venezuela de las empresas Paramount Picture Corporation; Columbia Picture Industries INC; Sony Picture Televisión INC; Disney Enterprises INC; Universal City Studios LLC y Warner Bros Entertainment INC.



Con el cumplimiento de esta orden judicial, Venezuela se sumaría a la lista de países latinoamericanos que bloquearon la aplicación por su funcionamiento ilegal y considerar que incurre en la piratería digital y viola los derechos de autor. Estos países son Argentina, Colombia, Ecuador, Brasil y Bolivia.

