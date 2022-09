William Rivers Pitt, de Truthout.org y activista contra la guerra, muere a los 51 años

30 de septiembre de 2022.- William Rivers Pitt, periodista progresista de larga trayectoria y activista contra la guerra, murió de un ataque al corazón a la edad de 51 años.

Durante casi dos décadas, Pitt se desempeñó como director editorial y redactor principal del sitio de noticias Truthout.org.

En 2002, Pitt, junto con el exinspector del programa de desarme de la ONU para Irak Scott Ritter, escribió el libro titulado “Guerra contra Irak: Lo que el equipo de Bush no quiere que sepas” (War On Iraq: What Team Bush Doesn’t Want You to Know”).

Pitt se pronunció repetidas veces en contra de las afirmaciones falsas del entonces presidente George W. Bush de que Saddam Hussein había adquirido armas de destrucción masiva.

Su compañera de trabajo Maya Schenwar escribió:

"Will se conectó con sus lectores, vio el acto de escribir como un acto de cuidado. En sus columnas, incluso cuando condenó a Trump y criticó a los demócratas cómplices, incluso cuando habló en contra de la guerra imperial y la avaricia corporativa y el racismo y la destrucción del medio ambiente, hizo entender a su audiencia que se merecían el calor del sol y el alimento. de la lluvia, sólo por el hecho de ser humano".