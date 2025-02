(VIDEO) Programa "Palestina 11 mil años de historia": Trump y la expulsión, desarraigar al nativo Palestino. El exterminio

10 de febrero de 2025.- La Asociación CANAÁN en su Canal YouTube: PALESTINA 11MIL AÑOS DE HISTORIA, realiza un análisis de la degradante e inhuma postura del Presidente de EE.UU., como ente imperialista, concerniente a Gaza-Palestina, exactamente en la que plantea otra vía del exterminio del pueblo nativo Palestino, mediante la expulsión y no las bombas.Susana Khalil, clasifica este hecho en seis puntos.1. Susana Khalil manifiesta que no está sorprendida de esta aberración, ya que desde que se impuso ese colonialismo en Palestina, el objetivo es el de exterminar a la población nativa Palestina y expandir ese colonialismo a otros países árabes vecinos.2. El Presidente de EE.UU ha expresado de expulsar a la población nativa para realizar un gran y hermoso complejo turístico. Khalil manifiesta que esto es propio del salvajismo que atenta contra la humanidad.3. Existe el gran y muy lucrativo proyecto de expoliar los recursos gasíferos en la costa de Gaza.4. Igualmente expulsar a la población nativa Palestina y tomar sus recursos gasíferos es un golpe para el BRIC e igualmente para la Ruta de la Seda de China y automáticamente contra el desarrollo de un mundo multipolar.5. La demografía nativa Palestina.El pueblo nativo Palestino para no desaparecer ha optado por multiplicarse.El régimen colonial eurocéntrico de Israel necesita aplicar el genocidio contra la población nativa Palestina, ya que la población colonial israelí cada vez es menor.En conclusión el colonialismo apela a lo que los mismos Nazi sostenían, es decir: la Solución Final, el exterminio.