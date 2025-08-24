Tormenta tropical Fernand se forma en el Océano Atlántico

Tormenta tropical Fernand

24 de agosto de 2025.- La tormenta tropical Fernand se formó en aguas del océano Atlántico la tarde de este sábado, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés). Fernand “está localizada en el suroeste del Atlántico”, a 655 kilómetros de las Bermudas, indicó el NHC en su primer aviso público sobre la tormenta.



De momento, según su trayectoria actual, se pronostica que Fernand se mantenga como tormenta tropical y que no se convierta en un huracán en los siguientes días, de acuerdo con el NHC. Tiene vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y “podría estar cerca de la fuerza de un huracán” el lunes.



Sin embargo, «se pronostica algún fortalecimiento durante las próximas 48 horas, y (el fenómeno meteorológico) estaría cerca de la fuerza de huracán el 25 de agosto. Se espera que el debilitamiento comience» un día después, añadió el NHC.



La noticia llega días después de que el huracán Erin se fortaleciera hasta convertirse en una gigantesca tormenta de categoría 5, que agitó el océano a lo largo de la costa este, lo que provocó la erosión de playas e inundaciones costeras.