Presidente Petro niega que haya persecución política en caso de exmandatario Uribe

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, negó el lunes que exista persecución política desde su Gobierno, en respuesta a la acusación de una senadora del partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez quien acusó al jefe de Estado de influir en la decisión judicial contra el exmandatario.



«Este Gobierno no persigue a nadie por razones políticas, sexuales, de género o religiosas. No presiona a la justicia que es independiente por completo del Gobierno. Cualquier mención en contrario de autoridades extranjeras no es sino un ultraje que no permitimos. Cuál mención en contrario de sectores de la ciudadanía, no acierta con la verdad», escribió Petro en su cuenta de X.



La labor de una parte de la prensa ha sido terrible en estos días.



Presionar a la juez para obtener un resultado político, y no jurídico, casi hasta amenazar a la juez como hacen las mafias.



Ante los dichos sobre la injerencia del Gobierno en la decisión de la jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, Gustavo Petro salió en defensa de la independencia judicial.



A través de sus redes sociales, la senadora Paloma Valencia afirmó que el fallo judicial contra Uribe Vélez por el delito de soborno en actuación penal y fraude procesal, es por el miedo que el presidente Petro le tiene al expresidente colombiano.



El presidente Gustavo Petro criticó también al periodismo, por su trabajo durante el proceso judicial a Álvaro Uribe Vélez y las presiones que ejercieron contra la jueza, Sandra Liliana Heredia.



«La labor de una parte de la prensa ha sido terrible en estos días. Presionar a la juez para obtener un resultado político, y no jurídico, casi hasta amenazar a la juez como hacen las mafias. Hay una falta de vocación profunda de los códigos mínimos de la democracia en estos comportamientos», señaló el mandatario colombiano.



Gustavo Petro insistió en la necesidad de respetar la justicia colombiana y pidió que no se le silencie.



Intromisión a la soberanía colombiana



El presidente colombiano calificó de «intromisión a la soberanía nacional» las recientes declaraciones del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, al criticar el fallo condenatorio contra Álvaro Uribe.



De acuerdo al funcionario estadounidense, el único delito cometido por el exmandatario colombiano ha sido luchar y defender incansablemente a su patria.



Rubio señaló que la instrumentalización del Poder Judicial de Colombia por parte de jueces ha sentado un precedente preocupante.





Ante los comentarios de Marco Rubio, el presidente Petro afirmó que la intromisión en asuntos judiciales de otro país, es una intromisión a la soberanía nacional.“El mundo debe respetar los jueces de Colombia, muchos y muchas han caído asesinado[a]s, por ayudar al mundo». añadió el jefe de Estado.Asimismo, Gustavo Petro respaldó el mensaje de la canciller, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, que declaró que Bogotá rechaza las declaraciones de Rubio y denunció que «su intromisión en asuntos judiciales colombianos» vulnera la soberanía nacional «y desconoce la independencia de la Justicia».