(VIDEO) Día decisivo: Justicia colombiana emitirá histórico fallo en el caso contra Álvaro Uribe

La juez 44 penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, emite este lunes un fallo en el juicio contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez por soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal. La audiencia de hoy no se realizará para dar una sentencia definitiva, sino para exponer el sentido del fallo, a saber, si la corte le considera a Uribe culpable o inocente.

El caso marca un hito en la historia de la justicia del país, ya que es la primera vez que un exmandatario enfrenta un juicio penal que podría derivar en condena. El procesamiento se inició hace 13 años, luego de que fuera acusado de presuntamente estar relacionado con grupos paramilitares.

Tras la decisión, la juez permitirá que la Fiscalía, las víctimas y la defensa discutan sobre la pena que podría recibir Uribe. Una vez emitida la sentencia completa, será posible apelarla en un plazo de cinco días.

Jaime Granados, uno de los abogados del ex jefe de Estado, ha asegurado que su defendido, independientemente del resultado del dictamen, no irá a la cárcel, alegando que no existen pruebas ni testigos que sustenten los cargos en su contra. Además, si no se emite un fallo en segunda instancia antes de octubre, el caso prescribirá y se cerrará sin condena.

Sin embargo, más de 35 testigos de la Fiscalía y unos 40 de la defensa participaron en las audiencias. Asimismo, una gran cantidad de pruebas, incluidos interceptaciones, documentos, videos y declaraciones, fueron presentadas.

Acusaciones

La Fiscalía General de la Nación acusó a Uribe en mayo de 2024 de los delitos de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal, después de que entre 2012 y 2014, el senador Iván Cepeda presentara testimonios de exparamilitares que aseguraban haberse reunido con Uribe durante su mandato como gobernador del departamento de Antioquia. En respuesta, el expresidente denunció a Cepeda ante la Corte Suprema por calumnia, fraude procesal y abuso de función pública.

Posteriormente, en 2018, el tribunal encontró indicios de que Uribe habría manipulado testimonios para incriminar a Cepeda, por lo que en 2020 fue condenado a arresto domiciliario. En ese momento, se desempeñaba como senador y renunció al puesto.

Finalmente, el año pasado el exmandatario fue llamado a juicio, acusado de soborno a testigos, fraude procesal, y un nuevo cargo por soborno. Desde febrero de este año, el caso se ha mantenido bajo constante prescripción.

Expertos resaltan que esta causa no solamente es importante por la decisión que se tome, sino también por el efecto político que pueda generar en Colombia, ya que la imagen de Uribe, figura relevante en la derecha del país, se ha visto debilitada, lo que impactará en la próxima contienda electoral.

VIDEO