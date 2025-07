Maduro tilda de "bipolar" la política exterior de EEUU: "Hay que actuar como actuamos nosotros"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Credito: Prensa Presidencial

28-07-25.-El presidente Nicolás Maduro calificó este domingo como “bipolar” la política exterior de Estados Unidos, tras ser consultado sobre un posible acercamiento entre Caracas y Washington luego del reciente canje de presos y la reactivación parcial de operaciones de Chevron en el país. A su juicio, la falta de coherencia en la diplomacia estadounidense dificulta establecer relaciones estables.



“Frente a una política bipolar, hay que actuar como actuamos nosotros, con la diplomacia bolivariana de paz, con serenidad, nervios de acero y trabajar en lo que creemos, porque nosotros no tenemos que depender de nadie”, manifestó el mandatario tras ejercer su voto en Caracas, durante la jornada de elecciones municipales y la Consulta Popular de la Juventud.



Maduro insistió en que actualmente Venezuela no depende de ningún actor externo. “No estamos pendientes de lo que dice el norte para decir nosotros algo, eso sí es triste. A mí me da mucha tristeza y vergüenza ajena, la ultraderecha extremista de Venezuela y la ultraderecha, por ejemplo (Javier) Milei o (Daniel) Noboa o (Nayib) Bukele (…) ellos primero ven para el norte”, expresó.



El jefe de Estado también exhortó a los venezolanos a no depositar esperanzas en las decisiones de otras naciones. “No se amargue la vida nadie con ese imperio decadente, y sigamos nosotros adelante (…) construyendo nuestra democracia popular del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, construyendo nuestra democracia directa”, añadió.



Las declaraciones del mandatario coinciden con una nueva arremetida de Washington contra su gobierno. Este domingo, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, emitió un comunicado en el que reiteró que “Estados Unidos se mantiene firme en su apoyo inquebrantable a la restauración del orden democrático y la Justicia en Venezuela”. Agregó que “Maduro no es el presidente de Venezuela y su régimen no es el Gobierno legítimo”.



Acusaciones de Marco Rubio



Rubio también vinculó nuevamente al mandatario con el llamado Cártel de los Soles, al que Estados Unidos ha designado como una organización terrorista. “Durante años, Maduro y sus compinches han manipulado el sistema electoral de Venezuela para mantener su control ilegítimo del poder”, afirmó el funcionario.



A pesar de ese discurso, Maduro confirmó el pasado jueves que la petrolera Chevron recibió autorización para retomar sus operaciones en territorio venezolano, tras la suspensión impuesta a finales de mayo. “Hay mesas de trabajo para que Chevron se reincorpore a sus funciones”, dijo, sin ofrecer mayores detalles sobre los términos del acuerdo.



Este lunes 28 de julio se cumple un año de la proclamación de la segunda reelección de Nicolás Maduro por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), en un proceso ampliamente cuestionado. La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) calificó el resultado como “fraudulento” y sostiene que el verdadero ganador fue Edmundo González Urrutia, actualmente exiliado en España desde hace más de diez meses.



*Con información de SWI swissinfo.ch / EFE

La fuente original de este documento es:

Sumarium (https://sumarium.info/2025/07/27/maduro-tilda-de-bipolar-la-politica-exterior-de-usa-hay-que-actuar-como-actuamos-nosotros/)