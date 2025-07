EEUU: Confirman 11 víctimas de apuñalamiento masivo en Walmart de Míchigan

El sujeto fue arrestado unos tres minutos después de que llegara la policía Credito: Web

27-06-25.-La Oficina del Alguacil del condado de Grand Traverse en Michigan (EE.UU) confirmó que 11 personas resultaron heridas durante un apuñalamiento masivo este sábado en un Walmart y que tres de estas han sido sometidas a cirugía.



En total seis hombres y cinco mujeres sufrieron heridas en lo que se considera un «acto aleatorio» y su autor, un hombre de 42 años residente de Míchigan, está bajo custodia de las autoridades, indicó el alguacil Michael D. Shea en conferencia de prensa, pero no reveló su nombre.



«Según la información que tenemos en este momento, fueron actos aleatorios», indicó y dijo desconocer además la condición de las víctimas.



No obstante, el Munson Healthcare, donde fueron atendidas, informó en un comunicado en Facebook que seis están en estado crítico y cinco están graves.



«Munson Healthcare está tratando actualmente a 11 pacientes como resultado de este incidente de apuñalamiento: 5 están en estado grave y 6 están en estado crítico en este momento», indica el comunicado publicado a la 8:30 de la noche, hora local.



El centro de salud también agradeció a su personal por su respuesta en esta «trágica circunstancia». «Nuestros corazones siguen estando con las víctimas y sus familias», señaló además el centro sanitario.



El incidente ocurrió cerca de las cinco de la tarde en el área de pago y el sospechoso utilizó un cuchillo plegable, de acuerdo con Shea, que indicó además que «la participación ciudadana puso fin al ataque», sin entrar en detalles.



Entre los testigos está Julia Martell, que estaba en un pasillo de Walmart cuando escuchó gritos y vio a un hombre con un cuchillo corriendo por el área de farmacia, de acuerdo con The New York Times.



Martell indicó además que mientras el hombre recorría la tienda, empujaba y apuñalaba a la gente. Luego cambió de dirección y corrió hacia ella, que vio el cuchillo en su mano -con una hoja de unos cinco centímetros- y comenzó a correr. El hombre no la siguió y, en cambio, se dirigió hacia la entrada de la tienda, según el diario.



El sujeto fue arrestado unos tres minutos después de que llegara la policía, según Shea.

