EEUU sanciona y le retira la visa al juez brasileño Alexandre de Moraes y a su familia por “caza de brujas” contra Bolsonaro

19-07-25.-El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció este viernes que EEUU sancionó y revocó de forma inmediata la visa al polémico juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Alexandre de Moraes, apuntado por la Administración Trump por liderar un sistema de censura y persecución contra la disidencia política en Brasil y también ciudadanos y empresas estadounidenses.Rubio informó que, además del magistrado, las visas de sus familiares y “aliados dentro de las cortes” también fueron revocadas. No quedó claro a quién se refirió el secretario de Estado como aliados directos del juez de Moraes.“Donald Trump dejó claro que su Administración hará rendir cuentas a los ciudadanos extranjeros que sean responsables de la censura de expresiones protegidas en Estados Unidos”, escribió Rubio en un comunicado publicado en ‘X’. “La caza de brujas política del juez Alexandre de Moraes contra Jair Bolsonaro creó un complejo de persecución y censura tan arrollador que no solo viola los derechos básicos de los brasileños, sino que también se extiende más allá de las costas de Brasil para apuntar a los estadounidenses”.La decisión se produce en un momento álgido en las relaciones entre Washington y Brasilia, luego de que el STF impusiera nuevas medidas cautelares contra el expresidente conservador Jair Bolsonaro, un aliado internacional de Trump que, actualmente, se encuentra procesado por su presunta implicación en un golpe de Estado.De acuerdo con la prensa brasileña, las restricciones dictadas por el tribunal obligan a Bolsonaro a usar una tobillera electrónica y permanecer localizable 24 horas, sin permiso para salir del país. Asimismo, la medida prohíbe que el exmandatario acceda a redes sociales o mantenga contacto con diplomáticos o coimputados.Bolsonaro, líder del Partido Liberal (PL) brasileño y figura emblemática de la derecha hispana, denunció que las medidas en su contra forman parte de una amplia persecución política.Recientemente, la Policía Federal brasileña allanó su domicilio en Brasilia y la sede del PL, en el marco de la investigación liderada por el juez de Moraes.El propio presidente Trump ha criticado abiertamente el proceso judicial contra Bolsonaro, a quien tildó de ser un líder "honesto".La semana pasada, defendiendo a su aliado, el presidente estadounidense impuso un duro arancel adicional del 50% a las importaciones brasileñas. También criticó al juez de Moraes y al Gobierno del izquierdista Lula da Silva por atacar a las empresas tecnológicas estadounidenses."He visto el terrible trato que recibe a manos de un sistema injusto que se ha vuelto en su contra. ¡Este juicio debe terminar de inmediato!", dijo Trump en una carta abierta. "He expresado firmemente mi desaprobación, tanto públicamente como a través de nuestra política arancelaria".En contraste, el presidente socialista Lula respondió con firmeza los comentarios de Trump, llamándolos “chantaje inaceptable” y exigiendo respeto al Poder Judicial brasileño. Sin embargo, a pesar de levantar el tono, Lula también dijo que está listo para seguir dialogando con Washington para llegar a un acuerdo arancelario.Más allá de la disputa política entre Washington y Brasil, las sanciones contra Alexandre de Moraes representan un momento histórico para los líderes conservadores y disidentes brasileños, que llevan años denunciando los atropellos del alto tribunal contra la libertad de expresión.A propósito de la sanción, el reconocido autor estadounidense Michael Shellenberger, quien ha investigado de cerca los casos de censura en Brasil a cargo de la SFT, reveló que, dos meses atrás, el juez de Moraes había dicho a sus aliados que la Administración Trump no iba a tomar acciones en su contra cuando el secretario Rubio anunció nuevas restricciones de visa para funcionarios extranjeros que censuren a estadounidenses en Internet.Su pronóstico fue claramente desacertado.Un funcionario de la Administración Trump explicó a Shellenberger que la revocación de las visas se debe, en gran medida, a que los altos funcionarios del Gobierno y la élite brasileña son conocidas por viajar constantemente a ciudades estadounidenses como Nueva York, Miami y San Francisco. Por ello, Washington considera las restricciones de viaje funcionan como un castigo útil.