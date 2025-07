Reporteros sin Fronteras denuncia que Trump aplica métodos de regímenes autoritarios contra la prensa

Credito: Web

18-07-25.-En los primeros seis meses de su mandato, Donald Trump se ha erigido como «uno de los mayores defensores» de un movimiento mundial hostil a los medios de comunicación, estimó este jueves la organización Reporteros sin Fronteras (RSF).



Desde que asumió el poder el pasado 20 de enero, Trump ha multiplicado los «ataques verbales» y las medidas para «limitar» la libertad de prensa en Estados Unidos, inspirándose en «regímenes autoritarios» y también influyendo en ellos, estima RSF en un comunicado.



«Varias de estas tácticas no son nada nuevas, forman parte del manual de los depredadores de la prensa en todo el mundo. Pero claramente, Trump ha amplificado este fenómeno, alentando e inspirando a otros líderes a atacar a sus medios nacionales», declaró Clayton Weimers, director de RSF para Estados Unidos.



En febrero, la Casa Blanca restringió los accesos de la agencia de noticias estadounidense Associated Press (AP) porque la empresa se negaba, y sigue negándose, a usar el nombre «Golfo de América» en lugar de «Golfo de México», como exige el léxico ‘trumpiano’.



La administración Trump también busca desmantelar el sistema audiovisual público y ha anunciado el cierre, impugnado ante los tribunales, de las radios internacionales Voice of America, Radio Free Europe/Radio Liberty y Radio Free Asia.



Esta medida privaría a cientos de millones de oyentes en el mundo de «información creíble» y favorecería así el auge de los medios de «propaganda» de «regímenes autoritarios como Rusia y China», estima RSF.



El gobierno de Trump también prevé la eliminación de fondos federales asignados a las radios y televisiones públicas NPR y PBS, respectivamente, y a numerosas estaciones locales afiliadas.



El presidente también inició ataques judiciales contra la cadena privada CBS o el periódico The Des Moines Register debido a una cobertura mediática que consideraba sesgada en su contra, utilizando así el sistema judicial para intentar silenciar a los medios, continúa la ONG, que también ve paralelismos con la Hungría de Viktor Orban o el El Salvador de Nayib Bukele.





