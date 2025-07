La SIP alerta de que autoritarismo contra la prensa avanza y EEUU ya "no es la excepción"

Credito: Web

18-07-25.-La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó este miércoles de que el «autoritarismo» contra el periodismo «avanza» en América, donde «Estados Unidos ya no es una excepción», en la inauguración de la conferencia SIPConnect 2025 en Miami.



«Atravesamos una etapa crítica en nuestra región, el autoritarismo avanza y crece, y cada vez con menos máscaras. Este país claramente ya no es una excepción, como tampoco son muchos otros», expresó en su discurso inaugural Carlos Lauria, director ejecutivo de la SIP, compuesta por más de 1.300 publicaciones del continente.



Lauria advirtió de que «sin importar el sesgo ideológico, los Gobiernos adoptan posturas cada vez más hostiles hacia el periodismo, se normaliza el discurso de odio contra la prensa, se persigue judicialmente a medios y periodistas, se promueven leyes ambiguas que facilitan la censura».



Dale Anglin, directora de la coalición filantrópica Press Forward, que ha invertido más de 500 millones de dólares para fortalecer a medios locales estadounidenses, expuso que «la libertad de prensa está bajo ataque en muchos países, y finalmente esto ha llegado a Estados Unidos».



«Nuestra gente todavía está a veces en negación, para ser honesta. Algunos de nuestros financiadores dicen: ‘¿Qué quieres decir? Eso solo pasa allá (en otro país)’. Bueno, eso no es verdad, tengo ejemplo tras ejemplo de cosas pasando aquí, y solo está empeorando, no mejorando», indicó en una charla.



La SIPConnect 2025, bajo el lema ‘Reinventar el futuro de los medios’ congrega desde este miércoles al viernes a más de 160 periodistas, editores, dueños de medios y emprendedores de 19 países de América y Europa.



El impacto de la inteligencia artificial en los procesos editoriales, la ética periodística y la innovación en redacciones es uno de los focos principales del foro, que cuenta con talleres prácticos para que periodistas adopten estas herramientas.



Pero el director ejecutivo de la SIP apuntó que «nada de eso, nada, puede pensarse al margen de la libertad de prensa» porque «no puede haber futuro si el presente está marcado por el miedo, el exilio y el silencio impuesto».



«No puede haber transformación real sin libertad, no puede haber innovación si los periodistas se autocensuran, no puede haber sostenibilidad, si los medios enfrentan asfixia económica como forma de castigo», argumentó.

