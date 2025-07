(VIDEO) "Lady Racista". Insultos de una modelo, actriz y cantante argentina contra la Policía de la Ciudad de México

07-07-25.-La escena es habitual en cualquier ciudad del mundo. Un policía de tránsito identifica un coche mal estacionado que, además, no había pagado el parquímetro. El agente se aproxima al vehículo para poner el inmovilizador. Pero en ese momento, en la calle Alfonso Reyes, en la colonia Condesa de Ciudad de México, sale a la luz el racismo latente que vive en el país. La dueña del coche agarra a uno de los funcionarios y lo tira hacia detrás para impedir que le coloque la araña que bloquea el vehículo. También intervienen sus dos hijos que gritan y encaran a los policías. De ahí surge la imagen que ha dado la vuelta al país: “No me estés insultando pinche negro”, grita ella, “hasta racista eres”, contesta tranquilo el policía. “A huevo, odio a los negros como tú, los odio, por nacos”.La agresión continúa en una retahíla de insultos racistas y clasistas: “A mí no me hablas así, pinche indio”, o “este es un resentido social, porque ve que traigo un Mercedes, porque no tienes un pinche mugroso peso, pendejo”. La conductora también amenaza al agente, que no llegó ni siquiera a imponerle una sanción: “No entiendes por las buenas. ¿Quieres que te rompa tu madre?“.La Secretaría de Seguridad de Ciudad de México ha informado, en un comunicado, que la mujer había violado el Reglamento de Tránsito, que no fue sancionada por “una supuesta enfermedad que padece”, pero al ser informada de los motivos de su falta “arremetió contra el servidor público con palabras despectivas y connotaciones racistas”. La dependencia afirma que tanto el agente, como el funcionario responsable de los parquímetros “cumplían con las labores que le fueron asignadas, sin violentar los derechos de la ciudadana”.La institución va a analizar los videos para ver si el agente pudiera tener también responsabilidades. Medios locales han informado que la Fiscalía capitalina ha abierto una carpeta de investigación, pero la dependencia no se ha pronunciado. Sí se han pronunciado el Gobierno de Ciudad de México, que a través de la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos ha recordado: “Reiteramos que la discriminación racial no es un hecho menor, sino una violación a los derechos humanos que debe ser reconocida, sancionada y erradicada“.En México se insulta por el tono de piel. Así lo apuntaló la última Encuesta de Discriminación del Instituto Nacional de Estadística (Inegi), de 2022, en la que, además, se recoge que el 28% de la población indígena sufrió discriminación en el último año y el 35,6% de la población afrodescendiente, la mayoría de ellos por su forma de vestir y su tono de piel. Casi el 40% de estas poblaciones considera que en el país sus derechos “se respetan poco”, el 20%, por ejemplo, constató que se le había negado la oportunidad de trabajar por su pertenencia a un grupo indígena. En Ciudad de México esta discriminación aumenta con los años. El porcentaje de víctimas de discriminación pasó de 23,7% a 29,6% entre 2017 y 2022. La capital se convirtió, solo por detrás de Yucatán, Querétaro y Puebla, en el lugar donde más personas afirman haber sufrido discriminación.Este lastre silencioso salta de vez en cuando a los focos por su agresividad. En 2023 fue cuando se desveló que la cadena Sonora Grill tenía la práctica de sentar a las personas no caucásicas en los espacios menos visibles del restaurante y también recibían un trato diferente. Esos señalamientos llevaron al Gobierno de Ciudad de México, entonces en manos de la hoy presidenta Claudia Sheinbaum, a interponer una denuncia.