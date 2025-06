Trump pide al tribunal supremo de Israel la anulación "inmediata" del juicio a Netanyahu. "Es una cacería de brujas"

27-06-25.-El presidente estadounidense, Donald Trump, reclamó este miércoles al tribunal supremo de Israel la "cancelación inmediata" del juicio por corrupción contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y pidió, en caso contrario, que sea indultado.



El magnate republicano calificó de "caza de brujas" ese proceso y criticó que Netanyahu haya sido convocado de nuevo este próximo lunes.



"Él merece algo mucho mejor y el Estado de Israel también. El juicio de Bibi Netanyahu debería ser cancelado de inmediato o se le debería conceder un indulto a un gran héroe que tanto ha hecho por el Estado. Creo que no conozco a nadie que pudiera haber trabajado en mejor armonía con el presidente de Estados Unidos, yo, que Bibi Netanyahu", dijo Trump en su red social, Truth Social.



Tres delitos de corrupción



El juicio se remonta a 2020. Netanyahu es el primer jefe de gobierno en la historia de Israel que es procesado estando en activo y está acusado de delito de cohecho, de fraude y de abuso de confianza.



Trump criticó que las audiencias prosigan en un momento en que Israel acaba de registrar "uno de los mayores momentos de su historia".



Israel empezó a bombardear Irán el pasado 13 de junio con el objetivo de dañar al ejército y al programa nuclear de los ayatolás.



Estados Unidos se unió al conflicto entre ambos países el fin de semana al bombardear tres instalaciones nucleares iraníes y, después de que Irán contraatacara a ambas partes, Trump anunció el alto este lunes el alto el fuego entre Israel e Irán.



Trump: "Bibi no podría haber sido mejor"



"Bibi y yo acabamos de pasar un infierno juntos, luchando contra Irán, un enemigo de Israel muy duro y brillante desde hace mucho tiempo. Bibi no podría haber sido mejor, más perspicaz ni más fuerte en su amor por la increíble Tierra Santa. ¡Cualquier otro habría sufrido pérdidas, vergüenza y caos!", añadió Trump.



En su opinión, el primer ministro israelí "fue un guerrero como quizás ningún otro guerrero en la historia de Israel, y el resultado fue algo que nadie creía posible: la eliminación completa de una de las armas nucleares potencialmente más grandes y poderosas del mundo", algo que a su juicio iba a tener lugar "¡Pronto!".



Trump afirmó que esa "caza de brujas" contra un hombre que "ha dado tanto" le resulta "impensable". "Fue Estados Unidos el que salvó a Israel y ahora será Estados Unidos el que salve a Bibi Netanyah. ¡No se puede permitir esta parodia de 'justicia´!", añadió.



*DW con información de efe, reuters