Zelenski dispuesto a reunirse con Putin este jueves pero exige "cese el fuego verificable" a partir de mañana

12-05-25.-El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se declaro dispuesto a reunirse con su homólogo ruso Vladimir Putin el próximo jueves en Estambul, pero insistió en la condición de que haya un cese el fuego verificable a partir de mañana lunes como condición para emprender el camino diplomático.«Esperamos un cese el fuego pleno y verificable a partir de mañana 12 de mayo para que haya base suficiente para la diplomacia. No tiene sentido prolongar los asesinatos. Y espero a Putin el jueves en Estambul. Tengo la esperanza de que Rusia no esté buscando excusas», dijo en su cuenta de X.El mensaje de Zelenski se produjo después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, pidiera a Ucrania aceptar la propuesta de Putin de iniciar conversaciones en Estambul.Zelenski había calificado antes la propuesta de Putin como una buena señal aunque insuficiente y había insistido en la necesidad de un cese el fuego de 30 días tal y como lo había pedido con el respaldo de los líderes de Alemania, Francia, Reino Unido y Polonia que se reunieron con él en Kiev.Tanto el presidente francés. Emmanuel Macron, como el canciller alemán, Friedrich Merz, habían reaccionado a la propuesta de Putin calificándola también de insuficiente.En su propuesta Putin no había abordado la posibilidad de un cese el fuego que ahora Zelenski reitera como condición para un encuentro.Trump desde Washington también había respaldado la propuesta de un cese el fuego. Los aliados europeos de Ucrania habían planteado un endurecimiento drástico de las sanciones en caso de que Putin no aceptase un cese el fuego.Los ataques no cesanRusia ha lanzado al menos 108 drones de largo alcance contra Ucrania a lo largo del domingo, después de que un alto el fuego de tres días anunciado por el presidente ruso, Vladimir Putin, -durante el que no cesaron sus asaltos en el frente – terminara a medianoche.Los drones fueron lanzados desde seis lugares diferentes de Rusia y los territorios ucranianos ocupados y llegaron a las áreas bajo control ucraniano poco después de que Putin terminara su declaración en respuesta a la oferta de un alto el fuego incondicional que le hicieron el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y los líderes europeos desde Kiev.Las defensas aéreas ucranianas han interceptado 60 drones de largo alcance del tipo “Shahed”, mientras que 41 drones desaparecieron de los radares sin causar daños, según la Fuerza Aérea del país.Se reportaron daños en al menos dos regiones ucranianas, Sumi y Kiev. Según las autoridades regionales de Kiev, los drones dañaron al menos seis viviendas y dejaron una persona herida.Rusia también continuó con sus ataques aéreos, de artillería y contra áreas civiles en las regiones del frente y fronterizas, así como con los asaltos en la línea del frente, que fueron incluso más intensos durante el alto el fuego de tres días que antes del mismo.Un civil murió y diez resultaron heridos en las últimas 24 horas en las regiones de Sumi, Jerson, Jarkov y Dnipropetrovsk, según las autoridades locales.En la línea del frente, Rusia lanzó 161 asaltos el sábado, siendo el área cercana a la ciudad de Pokrovsk en Donetsk el epicentro de los combates, según el Ejército ucraniano.Según DeepState, una plataforma analítica ucraniana, el número de ataques que Rusia lanzó en el frente durante los tres días del “alto el fuego” de Putin (193, 196, 161) fue mayor que el número promedio de los lanzados durante el mes anterior.Los analistas concluyeron que la tregua unilateral del Kremlin “no tuvo lugar».