Francia: policía investiga oleada de secuestros de millonarios en criptomonedas

Policía francesa

4 de mayo de 2025.- La policía francesa está investigando una serie de secuestros de inversores vinculados a las criptomonedas después de que un hombre de 60 años sufriera una amputación de un dedo cuando unos atacantes exigieron a su hijo criptomillonario que pagara un rescate.



En el último de varios secuestros de figuras del mundo de las criptomonedas en Francia y Europa Occidental , el hombre, propietario de una empresa de comercialización de criptomonedas junto con su hijo, fue liberado de una casa al sur de París la noche del sábado. Llevaba más de dos días retenido.



Al hombre le habían cortado un dedo y los investigadores temían que hubiera sufrido más mutilaciones si no lo hubieran rescatado.



El hombre, cuya identidad no ha sido revelada públicamente, fue secuestrado a plena luz del día a las 10:30 de la mañana del jueves mientras caminaba por una calle del distrito 14 de París. Cuatro hombres con pasamontañas lo obligaron a subir a una furgoneta de reparto.



Fue liberado por policías armados durante un allanamiento a las 21:00 del sábado en una casa a 20 km al sur de París, en la zona de Essonne. Cinco sospechosos, de unos 20 años, fueron arrestados en la vivienda.



Le Parisien informó que los atacantes habían exigido un rescate de entre 5 y 7 millones de euros (entre 4 y 6 millones de libras), que no se pagó. Los cinco sospechosos del secuestro, de entre 20 y 27 años, seguían siendo interrogados por la policía el domingo.



El secuestro es el último de una serie de secuestros de figuras del sector de las criptomonedas en Francia y países vecinos.