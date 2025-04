Pekín desmiente que haya negociaciones comerciales en curso entre EEUU y China

China se defiende de EEUU Credito: Archivo-Web

25-04-25.-Las promesas de Donald Trump de asegurar acuerdos comerciales más favorables para Estados Unidos se enfriaron el jueves, cuando un ministro francés advirtió que un pacto con la Unión Europea aún está lejos y China insistió en que ni siquiera hay un diálogo abierto.



Desde que regresó a la Casa Blanca en enero, Trump desató una guerra comercial para forzar un cambio en lo que que considera prácticas desleales y revitalizar la industria estadounidense.



Así, impuso aranceles del 10% a la mayoría de sus socios, incluida la UE, donde también rige una sobretasa de 25% al acero, el aluminio y los vehículos.



Pero Trump guardó sus golpes más duros para China, con un gravamen del 145% a los bienes del gigante asiático, a lo que la segunda economía mundial respondió subiendo al 125% sus tarifas aduaneras a los productos procedentes de Estados Unidos.



El mandatario estadounidense repite que quiere un acuerdo «justo» con Pekín.



«Hemos estado reuniéndonos con China», dijo el jueves Trump, aunque no precisó quién participa en estas discusiones.



Sin embargo, horas antes, China desestimó un diálogo.



«Quisiera destacar que actualmente no hay negociaciones económicas ni comerciales entre China y Estados Unidos», declaró el portavoz del Ministerio de Comercio, He Yadong.



El Ministerio de Relaciones Exteriores de China también calificó de «falsas» las informaciones de negociaciones en curso.



El miércoles, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, dijo a periodistas que los aranceles extraordinariamente altos tendrían que bajar antes de cualquier discusión, y enfatizó que Trump no hizo ninguna oferta unilateral para reducir las sobretasas aduaneras a los productos chinos.



– «Aún estamos lejos» –



Trump insiste en que logrará acuerdos rápidos con todos los socios comerciales.



Pero el ministro de Economía de Francia, Eric Lombard, advirtió el jueves en Washington que la UE y Estados Unidos distan mucho de eso.



«No vamos a ocultar que aún estamos lejos de un acuerdo», dijo a periodistas, al margen de las reuniones de primavera boreal del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.



Lombard, que se reunió esta semana con el principal consejero económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, y el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y también vio a Bessent en un encuentro de ministros, destacó que los diálogos fueron «cordiales».



«Percibí que nuestros interlocutores desean ir lo más rápido posible», pero las negociaciones «tendrán sus altos y bajos», afirmó.



Trump fijó el 9 de julio como fecha límite para negociar con sus socios comerciales.



México y Canadá son objeto de tarifas aduaneras del 25% desde principios de marzo. Washington acusa a sus dos vecinos de no hacer lo suficiente para limitar la entrada de migrantes y fentanilo a Estados Unidos.



Estos aranceles aduaneros fueron posteriormente suspendidos en gran parte, pero México también se ve afectado por el 25% de gravámenes al acero y al aluminio, y por los recargos a los automóviles.



– «Racionalizar» –



La Casa Blanca asegura haber sido contactada por 90 países y dice haber recibido hasta ahora 18 propuestas escritas de acuerdos comerciales.



Bessent afirmó el jueves que un «acuerdo marco» podría ser concluido desde «la próxima semana» con Corea del Sur, país con el que Estados Unidos está vinculado por un tratado de libre comercio que entró en vigor en 2012.



La Casa Blanca intenta mientras tanto moderar el impacto esperado de ciertos aranceles sobre la industria estadounidense, que importa masivamente materias primas y componentes.



Un funcionario de la Casa Blanca dijo a la AFP que se busca «racionalizar» los aranceles que afectan a la industria automotriz, enfrentada tanto a derechos de aduana sectoriales dirigidos a los repuestos como a aranceles al acero y al aluminio.



Con Pekín, el tono de Trump no parece precisamente inclinarse a la distensión.



El jueves, el presidente estadounidense criticó violentamente la negativa de China a recibir aviones nuevos de la estadounidense Boeing.



También volvió a quejarse de que el fentanilo «sigue llegando» a Estados Unidos «desde China, a través de México y Canadá». «¡Y más vale que pare AHORA!», añadió.



Y en lo que respecta a la UE, la Casa Blanca calificó de «extorsión» las fuertes multas impuestas por Bruselas a los gigantes tecnológicos estadounidenses Apple y Meta.

