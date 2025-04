Presidente palestino insta a Hamas a entregar armas y liberar a rehenes israelíes

Mahmoud Abbas

23 de abril de 2025.- El presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, instó este miércoles a Hamas a entregar sus armas a su gobierno y liberar a todos los rehenes, y afirmó que su cautiverio proporciona a Israel "excusas" para atacar Gaza, donde los rescatistas recuperaron cadáveres calcinados tras un bombardeo israelí.



El movimiento de resistencia islámica rechazó las demandas del mandatario palestino, a quien acusó de adoptar "una narrativa consistente" con la de Tel Aviv.



La Defensa Civil de la franja de Gaza anunció que al menos 18 personas murieron por ataques israelíes en el territorio palestino.



Israel reanudó el 18 de marzo su ofensiva aérea y terrestre sobre Gaza después de casi dos meses de tregua en la guerra contra el movimiento islamita Hamas iniciada en octubre de 2023.



"Hamas ha dado excusas a la ocupación criminal para cometer sus crímenes en la franja de Gaza, la más destacada siendo la retención de rehenes", declaró Abás en Ramala, sede de la Autoridad Palestina en Cisjordania ocupada.



"Nuestro pueblo está pagando el precio, no Israel. Hermano mío, entréguelos", añadió.



Las relaciones entre el partido Fatah de Abbas y Hamas son tensas desde hace casi dos décadas, con profundas divisiones políticas e ideológicas.



Abbas pidió durante una sesión del Consejo Central de su partido, Fatah, que Hamas libere a los rehenes a los que mantiene retenidos en la franja de Gaza y que "deje de dar pretextos" a Israel para "cometer sus conspiraciones y crímenes" en territorio palestino, antes de afirmar que el grupo islamita ha causado "un grave daño a la causa palestina, sin absolver en absoluto de su responsabilidad a la ocupación".



Acusó a Hamas de dar un "golpe" en 2007, cuando se hizo con el control de Gaza a raíz de los enfrentamientos intrapalestinos desatados por las elecciones de 2006, en las que el grupo se hizo con la victoria, antes de reiterar que Israel usó este hecho "para destrozar la fábrica nacional y evitar el establecimiento de un Estado independiente".



Abbas se pronunció porque que la ANP "asuma todas sus responsabilidades en la franja de Gaza, así como en Cisjordania y Jerusalén Este", antes de especificar que ello supone contar con "todas las responsabilidades políticas y de seguridad a partir de una legislación unificada, una institución unificada, un armamento unificado y una postura política unificada".



"Esto significa necesariamente que Hamas ponga fin a su control de la franja, que entregue la gestión de los asuntos de Gaza, que entregue sus armas a la Autoridad Nacional Palestina y que se transforme en un partido político que opere en línea con las leyes del Estado palestino, ciñéndose a la legitimidad internacional y nacional que representa la OLP (Organización para la Liberación de Palestina", aseveró.



Naim Qasem, alto cargo del brazo político de la formación islamita, aseguró que adopta posiciones "sospechosas" y "hace responsable al pueblo palestino de los crímenes de la ocupación", informó el diario palestino Filastin. "Si no tienes vergüenza, haz lo que quieras", subrayó.



Dijo que la sesión del Consejo Central de Fatah es "una reunión que carece de legitimidad", y se preguntó: ¿"cómo puede ser que personas que han perdido sus capacidades físicas, psicológicas y mentales al punto de no poder confiársele el cuidado de unas ovejas puedan estar al frente de un pueblo que lucha por su causa y sus lugares santos?".



Más bombardeos



Al mismo tiempo, Israel continuó con su feroz ofensiva contra la franja, donde once personas murieron en un ataque contra una escuela en la que se refugiaban personas desplazadas en la ciudad de Gaza, en el norte, declaró a Afp Mahmud Basal, portavoz de la Defensa Civil del territorio.



"El bombardeo provocó un incendio masivo en el edificio y se encontraron varios cuerpos calcinados", dijo.



Otras cuatro personas murieron tras un ataque israelí contra viviendas en el este de Ciudad de Gaza, indicó Basal. La Defensa Civil reportó 3 víctimas más en otros ataques.



El ejército israelí no hizo comentarios de inmediato.



Al menos mil 928 personas han muerto en Gaza desde la reanudación de la ofensiva israelí en marzo, según datos del Ministerio de Salud de este territorio, gobernado por Hamas.



El balance total de la guerra se eleva a 51 mil 305 decesos.