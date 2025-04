113 muertos y una explicación pendiente: el saldo de la peor tragedia en una discoteca dominicana

Escombros de la discoteca Jet Set en República Dominicana

9 de abril de 2025.- Un saldo de 113 personas fallecidas ha dejado hasta el momento el colapso del techo de una discoteca en Santo Domingo, capital de República Dominicana, lo que ha sido catalogado como la peor tragedia en un local de ese tipo.



La cifra se ofrece un día después de que cediera el techo de la discoteca Jet Set, la madrugada del martes, durante una presentación musical del cantante Rubby Pérez, fallecido en el lugar.



Durante una rueda de prensa, el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, informó este miércoles que la cifra de decesos corresponde a 113 personas. Del mismo modo, ratificó que se han hecho 155 traslados a hospitales y clínicas privadas.



La cantidad de heridos es superior al número de traslados, debido a que en una misma ambulancia se introdujeron dos o tres personas lesionadas para agilizar su desplazamiento a los centros de salud.



"No se descarta nada"



Méndez confirmó que el cuerpo del merenguero dominicano Rubby Pérez fue hallado entre los escombros, luego de que los medios difundieran declaraciones de una de sus hijas, quien afirmaba que el artista había sido localizado con vida.



Sobre la posibilidad de que aún haya personas vivas, el director del COE afirmó que "no se descarta nada" y que aún continúan las labores de búsqueda, por parte de los cuerpos de rescate, entre los que se encuentran 300 brigadistas.



En esta tragedia, que ha conmovido a los dominicanos, también fallecieron la gobernadora de Montecristi, Nelsy Milagro Cruz Martínez, y el expelotero Octavio Dotel, quien jugó con 13 equipos de las grandes ligas.



Una explicación pendiente



En los titulares y reportes de los medios locales, tras el derrumbe del techo, no se ha hecho referencia a las posibles causas para que cediera la estructura del local, que tiene 52 años.



El dueño de Jet Set, el empresario Antonio Espaillat, según El Nacional, se encontraba en EE.UU. cuando ocurrió el fatal accidente. Sin embargo, la familia publicó un comunicado donde lamentó lo ocurrido y aseveró que colaboraba "de forma total y transparente con las autoridades competentes para ayudar a las víctimas y esclarecer lo ocurrido".



Se espera que Espaillat, que también es dueño de varios medios, llegue en las próximas horas a República Dominicana para ofrecer sus declaraciones.



Mientras tanto, en las redes, varios usuarios se han referido a las posibles causas del colapso de la estructura, que estarían relacionadas con el deterioro del local; el exceso de peso de equipos de sonido y luces; las vibraciones sonoras que por décadas fueron mellando áreas de la edificación y los daños que habría causado un incendio ocurrido en 2023, que afectó a buena parte de las instalaciones del local.