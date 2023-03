(VIDEO) China y Honduras establecen relaciones diplomáticas

China y Honduras establecieron este domingo relaciones diplomáticas, recoge la agencia Xinhua.



Ambos Estados emitieron un comunicado conjunto en que celebran la decisión y se comprometen a "establecer relaciones diplomáticas a nivel de Embajadores". "Los dos Gobiernos convienen en desarrollar los lazos amistosos entre ambos países sobre la base de los principios de respeto mutuo a la soberanía e integridad territorial, no agresión, no intervención de uno en los asuntos internos de otro, igualdad y beneficio recíproco y coexistencia pacífica", declararon.



Las autoridades hondureñas destacaron que reconocen "la existencia de una sola China en el mundo" y rompieron sus lazos diplomáticos con Taiwán.



La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras declaró que "el Gobierno de la República Popular China es el único Gobierno legítimo que representa a toda China". Además, destacó que "Taiwán forma parte inalienable del territorio chino", agregando que las autoridades de Honduras informaron a la isla sobre la ruptura de las relaciones, "comprometiéndose a no volver a tener ninguna relación o contacto de carácter oficial con Taiwán".



Poco después, el ministro de Asuntos Exteriores de Taiwán, Joseph Wu, anunció que Taipéi también rompe sus relaciones diplomáticas con Tegucigalpa. En ese contexto, señaló que Taiwán cerrará su Embajada en Honduras.



El pasado 15 de marzo, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, informó que había instruido al canciller del país centroamericano, Eduardo Enrique Reina, para gestionar "la apertura de relaciones oficiales con la República Popular China".



La situación ha generado una tensa situación diplomática con Taiwán, que mantiene una batalla para que sea reconocida como Estado soberano con China, a pesar de que Pekín la considera como parte de su territorio. Este jueves, el Gobierno de la isla anunció el retiro de su embajadora en Tegucigalpa, Vivia Chun-fei Chang, "con efecto inmediato" y "para expresar su fuerte descontento".



Honduras se convierte en el noveno aliado diplomático que Taipéi pierde ante Pekín desde que la líder taiwanesa Tsai Ing-wen asumió el cargo por primera vez en mayo de 2016.



La pérdida del país centroamericano dejaría a Taiwán con lazos diplomáticos formales con solo 13 estados soberanos, incluida la Ciudad del Vaticano. En América Latina, solo tiene relaciones con Belice, Guatemala y Paraguay, y la mayoría de sus socios restantes son naciones insulares en el Caribe y el Pacífico Sur, junto con Esuatini en el sur de África.



China, mientras tanto, dio la bienvenida a Honduras por su decisión de establecer relaciones bilaterales, tal como lo expresó esta semana el vocero del Ministerio de Exteriores chino, Wang Wenbin. "Recibimos con beneplácito que Honduras reconozca la tendencia predominante internacional y tome una decisión correcta en consonancia con la corriente histórica", manifestó en una rueda de prensa rutinaria.