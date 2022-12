Rusia: Putin firma ley que prohíbe la "propaganda LGBTI"

Vladimir Putin, presidente de Rusia Credito: Alliance

05-12-22.-El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó este lunes (05.12.2022) una ley que prohíbe la "propaganda de relaciones sexuales no tradicionales", la pedofilia y la reasignación de género en público y en los medios de comunicación, internet, publicidad, literatura y el cine.



La nueva norma introduce multas que van desde 100.000 rublos (1.600 euros) hasta 10 millones de rublos (160.500 euros) por violar la legislación, que supone un importante endurecimiento de la ley actual, ya que amplía a los adultos la prohibición de la "propaganda LGBTI", que ya se aplicaba a menores.



La ley considera propaganda LGBTI "la difusión de información o acciones públicas dirigidas a la formación de actitudes sexuales no tradicionales, su atractivo y de ideas distorsionadas de la equivalencia social de las relaciones sexuales tradicionales y no tradicionales".



La ley fue respaldada por el regulador de los medios de comunicación Roskomnadzor, que ya ha eliminado o bloqueado más de 7.200 páginas web.



El proyecto ha sido duramente criticado por asociaciones de defensa de la comunidad LGBTI y organizaciones de defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional (AI), que ya señaló tras la primera lectura que la legislación enmendada aumentará la homofobia con el permiso del Estado ruso.



*Con información de Dw/ efe/ap/reuters