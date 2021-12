Muere a los 76 años Sarah Weddington quien logró despenalizar el aborto en EEUU

A los 76 años falleció en su residencia en Austin, Texas, Sarah Weddington, quien con tan sólo 26 años defendió exitosamente el histórico caso Roe vs Wade , un caso que creé precedentes jurídicos por el derecho a abortar ante la Corte Suprema de Estados Unidos.



Susan Hays, murió mientras dormía el domingo en la madrugada en su casa de Austin, informó una exalumna y colega. Al parecer la abogada venía presentando problemas de salud desde hace algún tiempo y hasta el momento no se ha dado a conocer la causa de su muerte.



La abogada nacida en Abilene, estado de Texas en 1945, luchó a través de este caso para conseguir a través de una demanda defender el derecho a conseguir que las mujeres pudieran decidir a abortar.



Dos años después de graduarse, Weddington y otra abogada, Linda Coffee, presentaron una demanda colectiva en nombre de una mujer embarazada que impugnaba una ley del estado de Texas que prohibía el aborto.



En el caso de “Jane Roe” - cuyo nombre real era Norma McCorvey había presentado una demanda contra Henry Wade, entonces fiscal de distrito del condado de Dallas, porque había hecho cumplir una ley de Texas que prohibía el aborto, excepto para salvar la vida de una mujer. En 1971, el tribunal superior acordó escuchar el caso contra Wade, quien estaba haciendo cumplir la ley de aborto de Texas que había sido declarada inconstitucional en un caso anterior en un tribunal de distrito federal. Wade estaba ignorando el fallo legal y ambas partes apelaron.



La joven abogada presentó su argumentación ante el máximo tribunal en dos ocasiones, en diciembre del 1971 y en octubre de 1972. Al año siguiente, la Corte Suprema decidió despenalizar el aborto en todo los Estados Unidos con un fallo de 7 votos a favor y 2 en contra, lo que invocó la legalidad del derecho de una mujer a tener un aborto bajo la 14ª Enmienda de la Constitución.



Sin embargo, en estos momentos los jueces debaten una ley de Mississippi de 2018 que prohibiría el aborto pasadas las 15 semanas de embarazo. Ya en 1992, el Tribunal aclaró que este derecho - que no está garantizado por la legislación federal - es válido hasta que el feto es “viable”, es decir, alrededor de las 22 o 24 semanas de embarazo.



La mayoría de los actuales jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos parece decantarse por cambiar el marco legal que ha garantizado este derecho durante casi 50 años, ya sea restringiéndolo o anulándolo por completo.



El máximo tribunal está sopesando en torno a esta prohibición de Mississippi sobre los casos de abortos luego de 15 semanas de embarazo, el cual es considerado el desafío de mayor relevancia en años a la decisión de Roe vs. Wade.



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró el 1 de diciembre que “sigue” apoyando el caso “Roe vs Wade”, cuya resolución “es como una casa en la playa que corre el riesgo de derrumbarse”.



Weddington pasó décadas advirtiendo sobre las amenazas al acceso al aborto. "Desde aquellos días eufóricos de la década de 1970 cuando ganamos libertades históricas para las mujeres, los ataques contra Roe han sido implacables", escribió en un epílogo de 2012 de su libro de 1992 "A Question of Choice".



Aún así, dijo en ese momento, "Me hace feliz ver cómo esas jóvenes se unen a nuestra causa" y que "mi generación hará todo lo posible para apoyar sus esfuerzos y, cada vez más desde el margen, las animaremos". y augurándoles éxito ".



"Muchos de los que trabajaron antes de la decisión de Roe v. Wade que hicieron posible esa decisión, todavía están decididos a trabajar por sus principios, aunque la edad los ha cansado al mismo tiempo. La antorcha pasará a las mujeres y a los hombres que comprende y creen que las mujeres son las personas adecuadas para tomar las decisiones básicas que determinan su vida como mujeres ", escribió Weddington. "Estará sobre sus hombros hacer retroceder a las fuerzas fanáticas de la derecha".



