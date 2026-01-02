Iahula Mérida realizó más de 9.000 cirugías en 2025

Se destaca la atención de urgencias y el fortalecimiento de la cirugía electiva y ambulatoria.

2 de enero de 2026-El Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (Iahula) registró un total de 9.028 cirugías durante el año 2025, según su balance institucional. El mayor volumen correspondió a procedimientos de urgencia, con 4.399 casos atendidos, lo que reafirma el rol del hospital como centro de referencia en situaciones críticas, informó Prensa Iahula.

Las cirugías electivas alcanzaron 3.425 intervenciones, reflejo de la planificación y continuidad en tratamientos especializados. Por su parte, la cirugía ambulatoria sumó 1.204 procedimientos, consolidando la estrategia de atención rápida y segura para casos de menor complejidad.

La directora del centro asistencial, Chiquinquirá Perozo, destacó que estas cifras evidencian el compromiso de la institución con la atención oportuna y la eficiencia en la gestión hospitalaria. Asimismo, representan un avance significativo en la capacidad operativa y en el servicio quirúrgico del hospital universitario.

La doctora Perozo subrayó que estos resultados son fruto de la coordinación entre los distintos servicios quirúrgicos, la optimización de recursos y la dedicación del personal de salud. “Nuestro compromiso es mantener y superar estos estándares, siempre en beneficio de la población que confía en el Iahula como institución de referencia en la región andina”, afirmó.

Además, recordó que estas cirugías son posibles gracias al apoyo del presidente de la República, Nicolás Maduro; de la ministra del Poder Popular para la Salud, Magaly Gutiérrez; del gobernador del Estado Bolivariano de Mérida, Arnaldo Sánchez; junto a la Secretaría para la Transformación Social, dirigida por Sorainel Castillo, y la Secretaría para el Desarrollo de la Salud, bajo la conducción de la doctora Moraima Salazar.

El balance resalta que la gestión quirúrgica se enmarca en las políticas de fortalecimiento de la red asistencial y en la misión de ofrecer atención integral, humanizada y de calidad.

Con más de 9 mil cirugías realizadas en 2025, el Iahula reafirma su liderazgo en la prestación de servicios hospitalarios en Venezuela. /Prensa Gobernación de Mérida /Iahula /CNP 27.776 /Fotos: Prensa Iahula