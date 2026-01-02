INAMEH pronostica nubosidad y lluvias en diversas regiones de Venezuela

El reporte meteorológico publicado en el canal de Telegram del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) prevé para este viernes cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de precipitaciones en gran parte del país durante la mañana.

No obstante, el informe estima el desarrollo de núcleos nubosos que darán paso a lluvias o chubascos en los estados Bolívar, Amazonas, Falcón, Lara, Zulia y la región de los Andes.

Durante el resto del día, se mantendrá el cielo parcialmente nublado con zonas de nubosidad fragmentada, por lo que los expertos esperan precipitaciones en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, los Andes y Zulia. Asimismo, no se descarta la presencia de lluvias dispersas en Yaracuy, Falcón y la Gran Caracas.

En la Gran Caracas, que integra el Distrito Capital, Miranda y La Guaira, se prevé nubosidad fragmentada, con presencia de algunas lluvias o lloviznas, especialmente al este de la entidad y en las zonas costeras durante las primeras horas del día.

Luego del mediodía, el pronóstico indica un desarrollo nuboso en las zonas de montaña, lo cual originará precipitaciones dispersas en la región capitalina. Las autoridades recomiendan a la población tomar las previsiones necesarias ante el cambio de las condiciones climáticas hacia el final de la jornada.

Con información de INAMEH / Prensa VTV.