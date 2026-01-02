Maduro comenta el supuesto ataque terrestre de EE.UU. en Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se refirió este jueves por primera vez al supuesto ataque que Estados Unidos habría efectuado en territorio del país suramericano.

Interpelado por el anuncio de esta semana del mandatario estadounidense, Donald Trump, sobre un ataque de EE.UU. contra un muelle en Venezuela usado, supuestamente, por el narcotráfico, Maduro prometió hablar del tema "dentro de unos días", si bien aseguró que "el sistema defensivo nacional que combina la fuerza popular, militar, policial, ha garantizado y garantiza la integridad territorial, la paz del país y el uso y disfrute de todos nuestros territorios". "Nuestro pueblo está seguro y en paz", enfatizó.

El pasado lunes, Trump declaró ante periodistas que "hubo una gran explosión en la zona del muelle donde cargan los barcos con drogas". "Cargan los barcos con droga, así que golpeamos todos los barcos y ahora golpeamos la zona. Es el área de implementación, ahí es donde implementan, y eso ya no existe", apuntó.

El dirigente estadounidense mencionó la acción por primera vez hace una semana, el pasado viernes, en una entrevista radial, cuando afirmó que habían atacado "una gran instalación de donde salen los barcos" hacía "dos noches", lo que desató conjeturas acerca de si el objeto del ataque fueron las instalaciones de la empresa química Primazol en Maracaibo, estado de Zulia, donde la madrugada del 24 de diciembre se registró un incendio. Sin embargo, la compañía salió al paso de los rumores, señalando que el fuego se originó por un "accidente eléctrico" dentro del sistema de cableado de su almacén.

Venezuela bajo el asedio de EE.UU.