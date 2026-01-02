Maduro comenta el supuesto ataque terrestre de EE.UU. en Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se refirió este jueves por primera vez al supuesto ataque que Estados Unidos habría efectuado en territorio del país suramericano.
Interpelado por el anuncio de esta semana del mandatario estadounidense, Donald Trump, sobre un ataque de EE.UU. contra un muelle en Venezuela usado, supuestamente, por el narcotráfico, Maduro prometió hablar del tema "dentro de unos días", si bien aseguró que "el sistema defensivo nacional que combina la fuerza popular, militar, policial, ha garantizado y garantiza la integridad territorial, la paz del país y el uso y disfrute de todos nuestros territorios". "Nuestro pueblo está seguro y en paz", enfatizó.
El pasado lunes, Trump declaró ante periodistas que "hubo una gran explosión en la zona del muelle donde cargan los barcos con drogas". "Cargan los barcos con droga, así que golpeamos todos los barcos y ahora golpeamos la zona. Es el área de implementación, ahí es donde implementan, y eso ya no existe", apuntó.
El dirigente estadounidense mencionó la acción por primera vez hace una semana, el pasado viernes, en una entrevista radial, cuando afirmó que habían atacado "una gran instalación de donde salen los barcos" hacía "dos noches", lo que desató conjeturas acerca de si el objeto del ataque fueron las instalaciones de la empresa química Primazol en Maracaibo, estado de Zulia, donde la madrugada del 24 de diciembre se registró un incendio. Sin embargo, la compañía salió al paso de los rumores, señalando que el fuego se originó por un "accidente eléctrico" dentro del sistema de cableado de su almacén.
Venezuela bajo el asedio de EE.UU.
Desde agosto pasado, EE.UU. mantiene el mayor despliegue militar de las últimas décadas en las aguas del Caribe, con presencia sostenida de activos navales y aéreos. En un primer momento, Washington justificó esta operación bajo el argumento del supuesto combate al narcotráfico, responsabilizando, sin presentar pruebas, al Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, de contribuir a ese delito.
Con el paso de los meses, la narrativa oficial de Washington ha experimentado un giro previsible. Tal como había denunciado el Gobierno venezolano, el supuesto foco en el narcotráfico ha dado paso a un discurso abiertamente centrado en el control y la apropiación ilegal de los recursos energéticos del país suramericano, en un contexto de creciente presión económica y amenazas de uso de la fuerza. En las últimas semanas, EE.UU. ha incautado al menos dos buques petroleros, en un acto tildado por Caracas de "robo" y piratería".
La operación militar estadounidense también ha tenido consecuencias letales. Más de 100 personas han muerto como resultado de más de 30 de bombardeos contra pequeñas embarcaciones en aguas del Caribe y el Pacífico, sin que EE.UU. haya demostrado públicamente la vinculación de estas con actividades ilícitas.
- El líder venezolano, Nicolás Maduro, ha advertido en repetidas ocasiones que la riqueza natural del país es el verdadero objetivo de la agresión de EE.UU. contra Caracas.
La posición venezolana fue respaldada abiertamente por Rusia, cuyo representante permanente ante la ONU, Vasili Nebenzia, advirtió que Moscú tiene "todos los motivos para creer que lo que en la actualidad está haciendo EE.UU. contra Venezuela no es una acción puntual: se trata de una intervención que podría convertirse en un modelo para futuras acciones militares contra otros Estados latinoamericanos".
Además, China, Colombia, Brasil, México, Nicaragua y Cuba manifestaron su apoyo a Caracas.