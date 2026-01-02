Reciben al enviado especial del presidente Xi Jinping en Miraflores

Sr. Qiu Xiaoqi enviado a Caracas por Xi Jinping

2 de enero de 2026.- El presidente de la República, Nicolás Maduro, sostuvo este viernes un encuentro de alto nivel en el Palacio de Miraflores con una delegación especial del Gobierno de la República Popular China, encabezada por el Sr. Qiu Xiaoqi.



“Me alegra mucho saludarlos. Gracias por la felicidad. Y agradecer al presidente Xi Jinping siempre su hermandad. Como hermano mayor. Y su mensaje tan contundente de líder para el mundo”, expresó el mandatario venezolano, acompañado por la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, tras recibir a las autoridades, reseña Prensa Presidencial.



Este encuentro ratifica el carácter inquebrantable de la hermandad entre Caracas y Beijing, en un contexto geopolítico marcado por la resistencia ante las medidas coercitivas unilaterales y la búsqueda de un desarrollo soberano para los pueblos del sur global.



La delegación visitante, liderada por Qiu Xiaoqi, representante especial para Asuntos de América Latina y el Caribe, está integrada por figuras clave de la diplomacia china, incluyendo al embajador en Venezuela, Lan Hu, y altos directivos del Ministerio de Relaciones Exteriores como Liu Bo y Wang Hao.



El excelentísimo Qiu Xiaoqi reiteró que China y Venezuela son socios estratégicos a toda prueba y enfatizó que el Gobierno Bolivariano representa una oportunidad para el gigante asiático.



La presencia de esta comitiva subraya la importancia que China otorga a su relación con Venezuela, no solo como socio comercial-energético, sino como un aliado político fundamental en la región.



Las relaciones diplomáticas, establecidas en 1974 y elevadas a un nivel histórico por el Comandante Eterno Hugo Chávez, y el expresidente Jiang Zemin, constituyen un pilar para la paz regional y un modelo de cooperación mutua.