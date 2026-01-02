Maduro: estamos listos para un acuerdo real y serio contra el narcotráfico con EEUU

Aeronave vinculada al narcotráfico derribada por Venezuela. Credito: Agencias

2 de enero de 2026.- El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que el Gobierno venezolano está listo para establecer un acuerdo real contra el narcotráfico junto a Estados Unidos. “Hay que empezar a conversar en serio, con datos en la mano, el Gobierno de Estados Unidos lo sabe, porque se lo hemos dicho a muchos de sus voceros, que si quieren conversar seriamente sobre un acuerdo de combate contra el narcotráfico, estamos listos. Que si quieren petróleo de Venezuela, está lista Venezuela para inversiones estadounidenses como con Chevron, cuando quieran, donde quieran y como quieran”, añadió.



Asimismo, el jefe de Estado aseveró que el Gobierno nacional tiene la madurez y la altura para conversar y llegar a acuerdos con Estados Unidos, siempre y cuando hubiera “racionalidad y diplomacia”, por parte de Washington.



Entretanto, destacó que en el territorio nacional se lleva a cabo un modelo “perfecto” para el combate al narcotráfico. “Llegamos a 431 aeronaves de narcotráfico extranjero y colombianas abatidas… Con la ley en la mano. Así que tenemos un modelo ejemplar y muy eficaz”, precisó el presidente Maduro durante la entrevista con Ignacio Ramonet este 1 de enero.



“Todo lo demás, mira, forma parte como de una narrativa que en Estados Unidos inclusive no creen, por ningún motivo. Y, sencillamente, como no me pueden acusar a mí, como no pueden acusar a Venezuela de tener armas de destrucción masiva, como no nos pueden acusar de tener cohetes nucleares, de estar preparando un arma nuclear, de tener armas químicas, entonces inventaron una acusación que Estados Unidos sabe que es tan falsa como aquella acusación de las armas de destrucción masiva, que los llevó a una guerra eterna”, reiteró el presidente Maduro.



Finalmente, destacó que Estados Unidos no es el único que desea establecer acuerdos de desarrollo económico integrales, pues Venezuela también apunta a ello. Pero para ello se deben entablar negociaciones serias, “aquí en Venezuela hay gente de palabra”, subrayó.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 474 veces.

La fuente original de este documento es:

Venezolana de Televisión (http://www.vtv.gov.ve)