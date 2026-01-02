Trump dice que si Irán "mata a manifestantes pacíficos", Estados Unidos "vendrá a rescatarlos"

2 de enero de 2026.-El presidente Trump advirtió el viernes en una publicación en redes sociales que si Irán "asesinaba violentamente a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, Estados Unidos acudiría en su ayuda", informó CBSnoticias.



Trump no ofreció más comentarios sobre Irán ni sobre cómo Estados Unidos podría intervenir para proteger a los manifestantes en el país en la publicación en su red social Truth Social, publicada poco antes de las 3:00 a. m., hora del este, pero afirmó: "Estamos listos para actuar".



Esto se produjo horas después de que se informara que al menos seis personas habían muerto en medio de casi una semana de crecientes protestas en Irán. Los disturbios comenzaron el fin de semana pasado cuando los empresarios expresaron su frustración por las graves condiciones económicas en la República Islámica.



Irán lleva años azotado por una hiperinflación alarmante, impulsada por las sanciones occidentales impuestas por el programa nuclear del gobierno clerical de línea dura y el apoyo a grupos militantes en toda la región.



Vídeos y fotografías de Teherán y otras ciudades publicados en las redes sociales han mostrado a manifestantes marchando por las calles desde principios de esta semana, a menudo coreando consignas antigubernamentales y pro monarquía y, a veces, enfrentándose violentamente con las fuerzas de seguridad.

