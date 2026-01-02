Casi 440.000 personas se han movilizado por el terminal de La Bandera en asueto navideño

El terminal de La Bandera, en Caracas, registra un intenso movimiento de pasajeros que ya alcanza las 438.000 personas movilizadas hasta el pasado 28 de diciembre.

Durante este asueto navideño, los viajeros han transformado las instalaciones en el epicentro de las salidas desde la capital hacia el interior del país.

​Dentro del flujo de transporte, los usuarios solicitan con mayor frecuencia boletos hacia La Victoria, Maracay y Valencia para las rutas de corta distancia. En contraste, quienes emprenden viajes extensos eligen principalmente las ciudades de San Cristóbal, Maracaibo y Valera como sus destinos finales, según reporte de medios nacionales.

​Para garantizar el traslado, las líneas de transporte mantienen los precios de los boletos en un rango que oscila entre los 25 y los 30 dólares.

​Pese a la masiva concurrencia, los pasajeros reportan que el sistema administrativo y de carga fluye con rapidez. La gran cantidad de unidades operativas ha evitado los colapsos que solían caracterizar estas fechas en años anteriores.

​"Hay bastante disponibilidad de vehículos, yo creo que eso es una ventaja. Cuando hay disponibilidad de vehículos es más fácil para uno poder adquirir el boleto", expresó Deisy Flores, usuaria del terminal, quien destacó la facilidad para realizar el trámite de viaje.